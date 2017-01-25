Gençler “Nefes” için Sahneye Çıktı!

Ersin Kaşif

Geçtiğimiz hafta, Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi tamamen öğrencilerin organizesindeki anlamlı bir günü yaşadı. Kısa hayatının yarısını hastanelerde geçirmek zorunda kalan, minik Nefes içindi herşey. Minik Nefes’in tek isteği olan arkadaşlarıyla oyun oynama arzusunu yerine getirmesi için, bir desteği de onlar yapmak istediler. Okul günü ve sabah saatleri olmasına rağmen, Lefkoşa okullarından birçok öğrenci, Lefkoşa Güzel Sanatlar Lisesi’ni yalnız bırakmadılar. Ailelerinin verdiği günlük harçlıkları, o gün için milyonlara bedeldi. Daha birkaç gün önce trafik kazasında ölen arkadaşları için, başkalarının ölmemesi için yollara düşen gençler, bu sefer de bir minik kızın hayatına hayat katmak için birlikteydiler. Yapabileceklerinin en iyisini yapmak istiyorlardı ve yaptılar. Böyle güzel ve anlamlı bir günü bizlere yaşattılar. Onlarla sadece gurur duymak yeterli değil. Şarkılar “Nefes” içindi. En güzel performanslarını “Nefes” için sergilediler. 6 yaşındaki Nefes Demirpençe Almanya’da tedavisine devam edecek. Oldukça pahalı bir tedavi süreci var. Gençler, yapabileceklerinin en iyisini, en kutsalını yaptılar. Nefes, seni seviyoruz. Gençler sizi seviyoruz. Teşekkürler...