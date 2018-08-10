Gençler mülteci hakları konusunda eğitime katıldı

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, Parti Eğitim Merkezi (PEMER) aracılığıyla Mülteci Hakları Derneği ile birlikte Mülteci Hakları Eğitim Semineri düzenledi. Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Avukat Faika Deniz Paşa tarafından verilen eğitime partililerin yanı sıra sosyal medya üzerinden çağrıyı gören gençler de katıldı. Eğitimde mülteci tanımından, mülteci haklarına, insan kaçakçılığından, insan ticaretine birçok konu hakkında bilgi alan gençler, ülkemizde yasal çalışmaların durumu ve mültecilere uygulanan prosedürleri tartışma fırsatı buldu. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimi otuz genç tamamladı. Eğitimin sonunda CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Öykü Akcan, konuşmacı Faika Deniz Paşa ve dernek yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek Örgüt olarak daha önce olduğu gibi mülteciler konusunda dayanışmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.