Gençler lidere acımadı: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 12’nci haftasında ligde zirveyi hedefleyen iki ekip Gençler Birliği ile Doğan Türk Birliği karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Gençler Birliği 4-1 kazandı. 28’inci dakikada Şenol Şöför takımını 1-0 öne geçirmenin mutluluğunu yaşadı. 45’inci dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı atışında Ertan Bulut topu ağlara yollayarak, takımını rahatlatan golü attı. 58’inci Sercan Çoban’ın kaydettiği golle iyice rahatlayan Gençler Birliği, 73’üncü dakikada Şenol’un ayağından bir gol daha buldu. 77’nci dakikada konuk ekip, Hasan Kanlı ile gol bulsa da, mücadele 4-1 sonuçlandı. Gençler Birliği bu galibiyetle puanını 21’e yükseltirken, Doğan Türk Birliği ise 23 puanla haftayı kapattı. Doğan Türk Birliği’nin aldığı bu mağlubiyetle 5 haftalık galibiyet serisi de sonlanmış oldu.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran***, Mert Ercan Bulut***, İsfendiyar Açıksöz**

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Karal**

Sinan Öğüt**

Sercan Çoban***

Yusuf Beyazi***

Ertan Bulut***

Yakubu Malik***

Nmeka Uzor**

Emir Dolu***

(Dk.79 Sertan Kurukafa)

Mehmet Erol**

(Dk.46 Mehmet Aylanç)**

Şenol Şöför***

Tanbora Tıongoli**

(Dk.70 İbrahim Köse)**

DOĞAN TB

Ozan Mercan*

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez*

Emek Kırılmaz*

Koral Saymaz*

Ahmet Coşkun*

Aydın Aygın*

(Dk.60 Rasaq Adegbite)*

(Dk.77 Tuhahan Şencan)*

Kenan Oshan*

Selim Saygı*

Quıncy Osei*

(Dk.60 Ahmet Saygı)*

Quadri Rahemm*

GOLLER: Dk.28 ve Dk.73 Şenol Şöför, Dk.45 Ertan Bulut(P),Dk.58 Sercan Çoban (GB), Dk.77 Hasan Kanlı (DTB)

Fotoğraf: Kanı ALDAĞ