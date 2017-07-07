Gençler Kıbrıs kültürünü yaşatıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Dikmen Ocağı, Dikmen’de Kıbrıs Gecesi düzenledi. Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Başkanı Emine Kandaz’ın konuşmasıyla başlayan etkinlikte Kıbrıs kültürünü yansıtan folklör ekibi sahne aldı. Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içeceklerin de yer aldığı Kıbrıs Gecesi etkinliğinde geleneksel mani atışmalarına yer verildi. Dikmen bölgesindeki gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Berk Çomunoğlu da şarkılarıyla geceye renk kattı. Berk Çomunoğlu’nun ardından sahne alan DJ Mert Durakoğlu’nun setleriyle etkinlik sona erdi. Etkinliğe Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü MYK üyeleri ve Girne İlçe yöneticileri de katıldı.