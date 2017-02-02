Gençler ikinci yarıda: 0-2

STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Ahmet Özkurtuluş, Murat İzci

GİRNE HE: Hasan Avcı, Salahi Güney, Salih Çoban, Ali Gürtaç, Beyhan Kurtarankartal, Berk Göksoylu (Dk.65 Yankı Aktül), Hüseyin Aslıbayoğlu, Fırat Emre Batıhan, Uğur Tekin (Dk.20 Merdan)(Dk.58 H. Akar), Soner Aldemir, Süleyman Göksu

G.BİRLİĞİ: Raif Pehlivan, Sinan Öğüt, Barış Dağ, Mehmet Aylanç, Emir Dolu, Hussain Saddam, Halil Türen(Dk.73 Şenol Şöför), Serkan Katırcı (Dk.73 Arif Uysal), Ekrem Aktaş (Dk.62 Sertan Kurukafa), Nnaemeka Uzor, Abdullah Kaya

GOLLER: Dk.56 Nnaemeka Uzor, Dk.85 Abdullah Kaya (G.Birliği)

Koopbank Kıbrıs Kupası 1’inci turunda Süper Lig ekibi Gençler Birliği konuk olduğu Girne Halk Evi’ni 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken İskele ekibine turu getiren golleri 56’ncı dakikada Nnaemeka ve 85’inci dakikada Abdullah Kaya kaydetti.