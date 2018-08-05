Gençler Görneç’te çalıştı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İskele ekibi dünkü çalışmasını Görneç Üç Şehitler Stadı’nda gerçekleştirdi. Gençler Birliği teknik direktörü Bülent Aytaç hayallerinin ideal kadrolarını oluşturarak Süper Lig’e yakışan ve bu ligi kaldıracak bir kadro olduğunu ifade etti.

Aytaç: “Transferlerle kadromuza ivme kazandırmak istiyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Bülent Aytaç, ilk iki haftalık çalışma döneminde haftada 6 antrenman yaptıklarını, yeni hafta ile birlikte bu sayıyı düşürerek hazırlık maçlarına gireceklerini söyledi. “Çalışmalar gayet iyi gidiyor” diyen Aytaç, “Dört yerli transferimiz daha olacak, onları bitirmek istiyoruz. Kısmetse bu hafta içerisinde transferleri bitirerek takımıza büyük bir ivme kazandırmak istiyoruz” dedi.

Salı günü yönetimle toplantı

Üç yabancı konusunda çalışmaların sürdüğünü, yeni hafta ile birlikte bir orta saha ve bir forvet oyuncusunun denenmek üzere adaya geleceğini belirten Aytaç, yurt içi veya yurt dışında bir kamp yapacaklarını ifade etti. Aytaç, civar köylerden gelen oyuncuların çalışmalarda yer aldığını, onları hazırlık maçlarında deneyeceklerini belirtti. Salı günü yönetimle bir toplantı yaparak tüm konuların konuşulacağını aktaran deneyimli teknik adam, nihai kararların verileceğini sözlerine ekledi.