Gençler golü seviyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

U21 Süper Lig’in ilk devresi bol gollü geçti. Ligin ilk devresinde takımlar toplamda 476 gol attı. Gençler, A takımlar bazında oynanılan K-Pet Süper Lig’den 85 gol daha fazla atmış oldu.

120 maçta 476 gol…

U21 Süper Lig’de 15 haftalık devre boyunca 120 maç oynandı. 21 yaş altı futbolcuların bu süreçte 476 gol atması dikkat çekti. K-Pet Süper Lig’de ise ilk devre 391 gol kaydedilmişti. İki lig karşılaştığı zaman, gençlerin A takımlardan daha gollü maçlar oynaması gözlerden kaçmadı. Gençler, A takımlardan 85 gol daha fazla attı.

En çok gol atan Baf Ülkü Yurdu, en az gol yiyen Cihangir

Ligin ilk devresinde batı ekibi Baf Ülkü Yurdu, attığı gollerle dikkat çekti. 15 maça çıkan Baf Ülkü Yurdu, bu süreçte 46 gol atmayı başararak ilk devrede en çok gol atan takım unvanını aldı. Ligin ilk devresinde en az gol yiyen takımın ise devreyi lider kapatan Cihangir olması dikkat çekti. Kırmızı mavili ekip, 15 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü.

Lefke’den kötü performans

U21 Süper Lig’in ilk devresinde sadece 7 puan toplayan ve devreyi 14’üncü sırada tamamlayan Lefke, ilk devrede kötü bir performans çizdi. Menekşe beyazlı gençler, U21 Süper Lig’de hem en az gol atan takım, hem de en fazla gol yiyen takım unvanını aldı. Lefke, ligin ilk devresinde sadece 13 gol atarken, kalesinde ise 80 gol gördü.

Gol Krallığı zirvesinde Ahmet Kara

U21 Süper Lig’in ilk devresinde Gol Krallığı yarışına bakıldığında ise Gençler Birliği oyuncusu Ahmet Kara’nın olması dikkat çekti. Devre boyunca 19 gol kaydeden Kara, bu yarışı önde bitiren isim oldu. Kara’yı ise 17 golle Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Ali Duran takip ediyor.