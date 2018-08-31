GENÇLER GİDECEK!

Ne çocuklar ne çocukluğunu yaşıyor, ne de gençler gençliğini… Sınav… Okul… Dershane derken… Günler, aylar, hatta yıllar geçiyor. Sonra aniden kendisini 'orta yaşlı' bir birey olarak yaşamın ortasında buluyor. Evet evet, orta yaşlarında hayata başlıyor birçok birey, zira 'okumak' zaman almış fazlaca!.. Hiç durmadan yeterlilik seviyesi artıyor farkında mısınız? Sanki gizli bir el bunu hiç durmadan yukarıya çekiyor. Kendi büyüklerimden hatırlıyorum, 80'lerde ‘lise diploması’ yeterliyken şimdilerde üniversite mezununa vasat kişi olarak bakılıyor. Şimdi master var! Doktora var! Hatta daha yukarısı var!

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Artık hemen hemen herkes master diploması almış. Doktoralılar gittikçe çoğalıyor. Hep artan momentte yukarıya yukarıya devam eden bu anlayış devam ederken bir yandan da işsizlik de artıyor. Sizce normal mi bu? Elbette kimsenin akademik kariyerine söyleyecek sözümüz olamaz! Ancak memleketteki ‘genel fotoğrafa’ baktığımızda bir sorun olduğunu anlamak güç değil. Mesela teknik beceri gerektiren mesleklerde gerileme var, kimse zanaatla uğraşmak istemiyor. Dülger yok, berber yok örneğin! Hal böyle olunca da bu işgücü ihtiyacı dışarıdan sağlanıyor.

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E bir bakmışsınız herkes doktoralı olmuş! Düşünün, hem işsiz hem doktoralısınız! He yaparsınız? Ben kaçarım! Hem de hiç düşünmeden! Hiç yuva kurmadan! Yapılan da budur dostlar… Gençler artık umutsuzdur ve ülkeyi tek tek terk etmektedir. Ve bu da paçalarımızdan dökülen plansızlığımızın ürünüdür.

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Eğer iktidardaki partilerin “has adamı” değilseniz, ya da bir siyasinin birinci dereceden yakını değilseniz eğer; size “azla” geçinmek ya da terk etmek düşüyor. Ve birçok genç de bunu yapıyor. Terk ediyor! Durum tam da budur dostlar. Yarattığımız bu çirkef yapı ‘sizden olmayan’ gençlerinizi umutsuzluğa ve göçe zorlamaktadır. ‘Sizden olanlar’ da bu lağım sisteminin keyfini sürmektedir. Gerisi fasa fisodur.