Gençler Bolkan’a emanet

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, teknik direktör Mehmet Bolkan ile anlaşma sağladı.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençler Birliği’nde teknik direktör Salih Sakallı 7-1 kaybedilen Yenicami maçı sonrasında takımın önünün açılması için istifasını yönetime iletmişti.

Sakallı'ya istifa kararını gözden geçirip pazartesi sabah tekrar konuşmalarını bildiren Başkan Rıfat Berkel’in Sakallı’dan gerekli telefonu alamadığı ve istifa kararını saygı ile karşılayarak kabul ettiği öğrenildi.

Yeni teknik adam arayışları çerçevesinde Mehmet Bolkan ile yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlandı.

Mehmet Bolkan daha önce de 2013-2014 sezonunda Gençler Birliği’nde görev yapmıştı.