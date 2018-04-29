Gençler Boğaz’da coştu: 1-4

K-Pet Süper Lig’in 29. Haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Gençler Birliği konuk olduğu Yeni Boğaziçi’ni 4-1’lik skorla mağlup etti. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mehmey Koyuncu, 30 ile 75. dakikada İbrahim Köse ve 90. dakikada yabancı futbolcusu Tonbara kaydederken, Yeni Boğaziçi’nin tek sayısı 17. dakikada Haşim Girgin’den geldi. Gençler Birliği aldığı galibiyet ile puanını 34’e yükseltirken Play-out’ta kendisine avantaj sağlayacak bir puana ulaştı. Yeni Boğaziçi ise 23 puan ile haftayı sondan bir önceki basamakta tamamladı.

STAT: Osman Ergün Mehmet Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Ozan Kel**, Ömer Doğru**

Y. BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ*

Armond Francios*

Gueye Ousmane*

Keita Ousmane*

Haşim Girgin*

(Dk.78 Eli Amir)*

Burçin Kerimoğulları*

Zübeyir Elmazoğlu*

Rüstem Özmusalar*

Ramadan Ağdaç*

Tugay Sezer*

Talat Nurtunç*

(Dk.55 M. Çağakan)*

TD: Mehmet Kemancıoğlu

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Aydemir**

Boran Esenler**

Kadir Erol**

Sinan Öğüt**

Emir Dolu***

Hasan Sarıoğlu**

Mehmet Koyuncu**

(Dk.78 Ömer )**

Hussain Saddam**

Berk Kaya**

İbrahim Köse***

Tonbara Tiongoli**

(Dk.90+2 Erbay)

TD: Bülent Aytaç

GOL: Dk.17 Haşim Girgin (Y.Boğaziçi) - Dk.14 Mehmet Koyuncu, Dk.30 ve 75 İbrahim Köse, Dk.90 Tonbara (G.Birliği)

