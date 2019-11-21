Gençler Birliği’ne haciz şoku

Dila ŞİMŞEK

İskele Gençler Birliği Spor Kulübü’ne, ‘geçmiş dönemden kalan’ ödenmemiş borçtan dolayı gelen haciz için dün memurlar kapıya dayandı.

Haciz işlemi, İskele’den gönüllülerin, 27 bin TL’lik borcu ödemesiyle durduruldu.

Spor Kulübünün binasına sabah 10:30 sıralarında gelen icra memurları, bazı eşyaları kamyonete yükletti, o sırda kulüpte bulunan bazı kişiler işleme tepki gösterdi.

Yaşananlar karşısında kızgınlıklarını dile getiren üyeler, eşyaların geri bırakılmasını istedi.

27 Bin TL’lik borcun, kulübün önceki yönetiminden kaldığı ileri sürüldü.

İskele halkından gönüllülerin, dün borcu ödemesiyle haciz işlemi durduruldu ve toplanan eşyalar kulübe geri bırakıldı.

İcraya öfke, basına engel…

Gergin anların yaşandığı kulüpte, Başkan Rıfat Berkel açıklama yapmak istemedi.

Kulüp başkanı ve üyeler, görüntü alınmasına da engel oldu.

Kulübün önceki yönetimi döneminde alındığı savunulan 27 Bin TL’lik borçla ilgili ‘çekin bozulmasıyla hüküm giydiği’ belirtilirken, kulübün maddi gücünün yetersiz olması nedeniyle borcun kapatılamadığı ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıs Postası’nın 13 Mart 2018 haberine göre, dönemin İskele Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı M.G, Capital Bank’ın İskele Şubesi’nde müdürlük yaptığı dönemde özel ve tüzel kişilere ait 29 hesaptan toplam 770 bin 665 TL ve 169 bin 667 sterlin nakit para ve mal temin etmekle suçlanmıştı.

M.G hakkında 3 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

“Hesaplarda hile yapmak” ve “Sahtekarlıkla mal temini” suçlamaları ile ilgili aleyhinde soruşturma başlatılan Gülcan, tutuksuz yargılanma talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

2 milyon TL’lik vurgun ile ilgili polisin yürüttüğü soruşturma devam ederken, İskele Spor Kulübü Başkanlığı görevine devam eden M.G tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı.

Mahkeme tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanarak, kimlik pasaport ve seyahat belgelerine el konulan M.G’nin 15 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir veren mahkeme ayrıca KKTC vatandaşı 4 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmasına karar vermişti.