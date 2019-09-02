"Gençler birbirlerine sıkı sıkı kenetlenmeli"

Bağımsız Gençlik Platformu CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. 29 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşen toplantıda, Erhürman gençlerin ülke gündemine dair sorularına yanıt verdi. BAGEP’ten yapılan açıklamada gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi aktarıldı. Ziyarette, Erhürman gençlerin sorularını dinledi, özellikle Kıbrıs konusu, vicdani ret, öğrenci bursları ve başkanlık sistemi ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Gençlerin bir arada olmasını, örgütlü bir şekilde sesini duyuracağı bir platform altında toplanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Erhürman, birbirlerine sıkı sıkı kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı.