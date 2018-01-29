Gençler başladı, Yalova bitirdi: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Yalova ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Yalova’nın cezası nedeni ile Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmayı geriden gelerek 2-1’lik skorla Yalova kazandı. Maçta konuk G.Birliği 37’de Nnaemeka ile 1-0 öne geçerken Yalova 45’inci dakikada kazandığı penaltı atışından Buğra ile yararlanarak soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. Yalova’da 48’inci dakikada Uche Sunday’in golü Bostancı ekibine 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Yalova puanını 15 yaparken, G.Birliği 24 puanda kaldı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek*, İsfendiyar Açıksöz*, Ali Akçınar*

YALOVA

Orçun Tip**

Hasip Uluhan**

Tayfun Doğan**

(Dk.88 Ali Karayel)

Reşat Nazlı**

Mahmut İneci***

Uche Samuel**

Uche Sunday***

Edis Sekmez***

Cemal Yaşınses***

Emeka Emerun*

(Dk.80 Mithat)

Buğra Barın***

TD: Cenk Berkalp

G.BİRLİĞİ

Ali Aydemir*

Mehmet Aylanç*

(Dk.64 Kadir Erol)*

Hasan Sarıoğlu**

(Dk.84 Ömer)

Sinan Öğüt**

Emir Dolu*

Berk Kaya**

Hussain Saddam*

İbrahim Köse*

(Dk.70 Ahmet Kara)*

Sertan Kurukafa*

Tonbara Tiongoli*

Nnaemeka Uzor*

TD: Serhat Ertürk

GOLLER: Dk.45 Buğra Barın, Dk.48 Uche Sunday (Yalova) - Dk.37 Nnaemeka Uzor (G.Birliği)