Gençler başladı, Yalova bitirdi: 2-1
Yalova geriye düştüğü maçta Gençler Birliği’ni mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde Yalova ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Yalova’nın cezası nedeni ile Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmayı geriden gelerek 2-1’lik skorla Yalova kazandı. Maçta konuk G.Birliği 37’de Nnaemeka ile 1-0 öne geçerken Yalova 45’inci dakikada kazandığı penaltı atışından Buğra ile yararlanarak soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. Yalova’da 48’inci dakikada Uche Sunday’in golü Bostancı ekibine 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Yalova puanını 15 yaparken, G.Birliği 24 puanda kaldı.
STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Mehmet Malek*, İsfendiyar Açıksöz*, Ali Akçınar*
YALOVA
Orçun Tip**
Hasip Uluhan**
Tayfun Doğan**
(Dk.88 Ali Karayel)
Reşat Nazlı**
Mahmut İneci***
Uche Samuel**
Uche Sunday***
Edis Sekmez***
Cemal Yaşınses***
Emeka Emerun*
(Dk.80 Mithat)
Buğra Barın***
TD: Cenk Berkalp
G.BİRLİĞİ
Ali Aydemir*
Mehmet Aylanç*
(Dk.64 Kadir Erol)*
Hasan Sarıoğlu**
(Dk.84 Ömer)
Sinan Öğüt**
Emir Dolu*
Berk Kaya**
Hussain Saddam*
İbrahim Köse*
(Dk.70 Ahmet Kara)*
Sertan Kurukafa*
Tonbara Tiongoli*
Nnaemeka Uzor*
TD: Serhat Ertürk
GOLLER: Dk.45 Buğra Barın, Dk.48 Uche Sunday (Yalova) - Dk.37 Nnaemeka Uzor (G.Birliği)
Fotoğraf: Kanı ALDAĞ