Gençler ‘barış ateşi’ni Lefkoşa’da yakıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü öncülüğünde Barış Ateşi bu kez Lefkoşa’da yanıyor.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü öncülüğünde Barış Ateşi bu kez Lefkoşa’da yanıyor.
25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde düzenlenecek iki toplumlu etkinlik 23 Kasım Cumartesi günü, 18.30’da Kızılbaş Kilisesi, Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek.
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Etiketler : ctp, barış ateşi
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