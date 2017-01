Gençler Bandabuliya’yı mesken tuttu

Fehime ALASYA

Lefkoşa'da kurulan ilk sebze çarşısı olma özelliği taşıyan ve Lefkoşa’nın ortasında yer alan Bandabuliya, bir diğer adıyla Belediye Çarşısı, son yıllarda bölgeye gençler ve yeni işletmelerin oluşumuyla yeni bir dinamizm ve canlılık kazanıyor.

Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek, baharat, sebze ve meyvelerin, el işlerinin tarihsel bir mekânda buluştuğu yer olan Bandabuliya, yıllarca, yerli vatandaşlardan ziyade yabancı turistlerin uğrak noktası olmuştu. Bu kanıyı kırmaya çalışan ve içinde Surlariçi, Bandabuliya sevgisi barındıran gençler, yatırımlarıyla bölgeye yeni heyecan, yeni bir soluk katıyor.

Geçmişte tek alışveriş merkezi olan Belediye Pazarı, zamana, gelişen ülke koşullarına direnmeyi başarmış. Kimi zaman esnafın kepenkleri indireceği söylentileriyle gündeme gelse, bölge esnafının sessiz çığlıkları ara ara duyulsa da Bandabuliya zamana meydan okumayı başaran bir tarihi doku olarak kalmayı başardı. Birçok Kıbrıslının, büyüklerinden duyduklarıyla bildiği bu tarihi mekân, günümüzde yabancı turistin yanı sıra yerli gençlerin de ilgi odağı…

Surlariçi’nin tarihi dokusu, Büyük Han’ın geçmişten gelen nostaljik yapısı, restore edilen Kumarcılar Han’ı ile birçok Kıbrıslının hafızasından, tarih kitaplarından, anlatılan anılardan öteye çıkmış, bugünlere taşınıyor…

-----

İçlerinde ‘Surlariçi, Bandabuliya sevgisi’ barındıran gençler, yatırımlarıyla bölgeye yeni heyecan, yeni bir soluk katıyor:

“Eski çarşı ruhunu canlandırmaya çalışıyoruz”

Yatırımcı gençler ne dedi? Yatırımcı gençler ne dedi? Yatırımcı gençler ne dedi?

Laden Asilzade: (Cheff’s Market) :

“İnsanların burayı yeniden sahiplenmesi için çalışmalıyız, çalışmalılar…”

“Genç girişimciler sayesinde Lefkoşa Surlar içi ve Bandabuliya hareketlilik kazandı, daha da kazanacak. Ülkemize getirilen turistlere Bandabuliya'nın içi de gezdirilmeli, Bandabuliya’nın ortasındaki boş alanda etkinlikler düzenlenmeli, insanların burayı tekrar sahiplenmesi için kültür ve sanat aktiviteleri ile renklendirilmesi lazım. Kültürümüzü yaşatmak için, Bandabuliya’nın tarihini korumak için ilgili bakanlıklar, sorumlu belediye bu konularda çalışmalar yapmalı. Bakanlık görevlisi adımını atıp Bandabuliya’yı nasıl tanıtıp yerli ve yabancı turistin cazibe merkezi yapabiliriz diye fikirlere kulak asıp kaynak yaratmalı. Turizm bakanlığı nezdinde fuarlarda, yurtdışında tanıtım standları, tanıtım spotları yayınlanmalı.”

Yena Hacışevki: (Atelier Kabuk) :

“Nene ve dedelerimiz buraya çok gelirdi, annelerimizin kuşağı ise burayı unuttu ve biz çocuklarına aşılamadılar”

“Geçen yıl haziran ayından beridir buradayım. Yün işlerimle insanların dışını ısıtmaya, likörlerimle içini, aşk flütleriyle de kalplerini ısıtmaya çalışıyorum. Yaptığım kişiye özgü ve geri dönüşümden kullanılan malzemelerle sıcaklığımızı çevreye yaymaya çalışıyorum. Bunların tümünü ayrı ayrı yapıyordum, bu dükkanda kendiliğinden hepsi bir bütün konsept oldu. Bence insanlar yeni şeylere açtı. Kültürümüzü korumalıyız diye her zaman konuşuyoruz ama her şeye rağmen hayatın ilerlediğini göz ardı edemeyiz. Biz gençler hem yenilik hem de kültürümüze sadık kalarak buraya toplandık. Hem kültürümüzü devam ettiriyor hem de kendi içimizdeki duygu ve becerileri dışa aktarıyoruz. Özümüzü koruyarak, değişim ve gelişim içerisinde buradayız. Kendi başıma çok rahat geçiniyorum çünkü bir ailem henüz yok. Turistler buraya rehber eşliğinde geliyor fakat bir kısmı Bandabuliya’ya girmiyor. Bence esas eksiklik Kıbrıslının buraya çok az gelişidir. Nene ve dedelerimiz buraya çok gelirdi, annelerimizin jenerasyonu ise burayı unuttu ve biz çocuklarına aşılamadılar. Biz bunu kıracağız. Şimdi gençler Surlariçi’ne gelmeye korkar oldu. Park yeri yetersizliği, trafik keşmekeşi derken de duyduklarıyla önyargılı yaklaşıp çarşımıza gelmekten adeta kaçınır. Bandabuliya’ya on saniye mesafede park yeri var, levhalar var, etraf park yeri dolu, ön yargılarından arınıp, sadece bir çılgınlık yapmalılar… Gençler bu büyüye kapılmalı, bu ruhu hissetmeli… “

Doğa Bağlarbaşı: (No 40) :

“Eski çarşı ruhunu canlandırmaya çalışıyoruz”

“Eski çarşı ruhunu canlandırmaya çalışıyoruz. Surlaiçi’nin havası benim çok hoşuma gidiyor. Benim gibi burayı seven gençler de yavaş yavaş buraya yatırım yapıyor, eski ruhu canlandırmaya çalışıyoruz. Yetkililer de buraya yatırım yaparak gereken önemi vermeli. Ne yapılması gerektiğini düşünüp, örnekler alıp gerekli kaynak bulunursa güzel işler yapılabilir. Zor değil ama mümkün… Bizler buraya yatırım yaparken çok büyük beklentilerle yatırım yapmadık, her şeye rağmen gösterilen ilgiden memnunuz. Genç ve yerli kişilerin buraya daha fazla gelip gitmesini arzuluyoruz bu bağlamda çok güçlü bir reklam aracı olan sosyal medyayı kullanmaya özen gösteriyoruz. Çok da güzel geri dönüşüm alıyoruz.”

Naci Bayramoğlu (ReDesign Antique) :

“Zenginlik hayaliyle bu işi kurmadık”

“Çarşı olarak çok otantik havası olan, farklı dokusu olan, sıcak, kültürel açıdan da çok zengin bir bölge. Yaklaşık bir yıldır oradayım. Geri dönüşüm işiyle uğraşıyorum, atıl malzemeleri geri dönüştürüp kullanılmasını sağlıyorum. Yaptığımız işe de o bölgenin uygun olacağını düşündüm. Bizim gibi birçok kişi, farklı meslek alanlarından birçok sektör, geniş bir yelpaze ile bölgede yerini aldı. Hiç tereddüdüm olmadı. Satışlar kimi zaman iyi kimi zaman kötü örneğin yeni yıl öncesi iyiydi, özel günlerde satışlarımız daha iyi oluyor. Zaten zenginlik hayaliyle bu işi kurmadık. Kapatmayacak kadar yaşayabilirsek ilersi için çok daha güzel şeyler olacak.”