ERSOY: “40’A YAKIN BAŞARILI İŞİTME OPERASYONU… Doktor Arif Ersoy, Kulak Burun ve Boğaz servisinin onkolojik başlı operasyonların da yapıldığını söyledi. Ersoy, küçük yaşta işitme kaybı yaşayan çocukların işitmesini yeniden kazandıran operasyonlarda yapıldığını 2007 yılından bu yana 40’a yakın başarılı operasyon gerçekleştiğini kaydetti.

VARIŞ: BİZ BİR EKİBİZ… Baş-boyun ameliyatlarında estetik kurallara dikkat edildiğini ifade eden Doktor Ahmet Varış, cerrah ekibinin bir bütün olduğunu vurguluyor. Varış, ameliyathanede, asistan, teknisyen, anestezi ve hemşirelerin ekibin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

KAYITLI HASTA 15-20 BİN… Kulak Burun Boğaz servisine 2018 yılında kayıtlı 15-20 bin hasta başvurdu. 869 hastaya yatılı tedavi uygulanırken, yine bu bölümde 7 bine yakın işitme testi yapıldı.

Devrim DEMİR

Ameliyat Günlükleri yazı dizimiz ameliyathanelerin kapısını aralamaya ve içeride yaşananları izlemeye devam ediyor. Bu kez yaklaşık iki saat süren başarılı bir tümör operasyonuna şahit olduk.

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi genç doktorları Operatör Doktor Arif Ersoy ve Doktor Ahmet Varış servisle ilgili bizi bilgilendirdi.

Yapılacak olan ameliyat 20’li yaşlardaki bir gencin boynundaki tümörün alınması ile ilgiliydi.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doktor Ahmet Varış, baş-boyun cerrahisi ile ilgili önemli bilgiler verirken, bu kanser türlerinin tedavisi ve belirtileri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

“Ülkemizde baş-boyun cerrahisi uzmanlığını ilk kez duyanların hemen akıllarına boyun rahatsızlıkları, daha doğrusu boyun omurga rahatsızlıkları gelir. Boyun fıtığı, boyunda düzleşme gibi… Baş-boyun cerrahisinin ana ilgi alanları yüz-ağız-yutak-gırtlak-tükürük bezleri-tiroid bezi tümöral hastalıkları ve cerrahi tedavileridir.” diyen Varış, sinir-damar ve başkaca birçok kritik organ ile dolu olan bu bölgelerin cerrahisinde uzmanlaşmış olmak, bu bölgelerin anatomik bilgisine hâkim olmayı gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kitlenin alınacağı bölgenin hassas bir bölge olduğuna da değinen Varış, operasyon bittikten sonra boyundan çıkan tümörün ne olduğuna patolojinin cevap vereceğini kaydetti.

Boyundaki tümör alınacak… Patoloji 1 hafta içinde ne olduğunu yanıtlayacak

Hasta sayısı oldukça fazla olan bu serviste haftanın iki günü çeşitli ameliyatların yapıldığını ifade eden Ersoy, her gün poliklinik yapıldığını kaydetti.

İkinci kata giderek, yaklaşık 9 gündür yaptığımız şekilde bizim için ayrılmış ameliyat kıyafetlerini giydikten sonra heyecanla 3 numaralı ameliyathane önünde doktorları beklemeye başladık.

Gireceğimiz ameliyat, bir hastanın boynundaki tümörün alınması ile ilgiliydi.

Yaklaşık iki saat sürecek operasyon ile ilgili hazırlıklar yapılmaya başlanırken, hasta moral iğnesi yapıldıktan sonra içeri alındı.

Doktorun kısa bir konuşmasının ardından, anestezi uzmanı ve teknikeri işlemler için hazırdı.

Kulak Burun Boğaz bölümündeki başarılı doktorlar, ameliyatlarına ekip olarak katılıyor.

Hasta uyutulduktan sonra, ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorlarımızda gerekli steril önlemelerini aldıktan sonra, işlem için hazırdılar.

Kocaman lambalar karanlığı deliyor

Oda sıcaklığı 18 derece yazıyor duvardaki ekranda. Odadaki karanlığı masanın üzerindeki iki kocaman lamba deliyor.

Her ameliyatta olduğu gibi aynı heyecan yine başlıyor bizde, hareketlikle birlikte. Kulak Burun boğaz bölümü ekip olarak çalışmayı tercih ederken, boyundan alınacak tümörün alınması için herkes hazır ve operasyon başlıyor.

“Biz bir ekibiz”

Doktor Ahmet Varış, hastası uyutulurken bize de bilgi vermeyi ihmal etmiyor. Baş-boyun ameliyatlarında estetik kurallara dikkat edildiğini ifade eden Varış, cerrah ekibinin bir bütün olduğunu vurguluyor. Varış, ameliyathanede, asistan, teknisyen, anestezi ve hemşirelerin ekibin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Makinenin sesi tüm sessizliği bozuyor

Gözüm beyaz eldivenli cerrahın eline takılırken, odanın sessizliğini makine sesi bozuyor. Ameliyat esnasında hasta için iki ayrı monitör kullanılıyor. Birinde hastanın nabzı, oksijeni ve tansiyonu diğerinde ise solunum sayısını ayarlayan monitör bunları takipte tutan ise Anestezi Uzmanı ve tekniker.

Ne yapıyorlar saatlerce?

Alanında uzman Doktor Arif Ersoy ve Doktor Ahmet Varış için stresli saatler başladı “Titiz ve hassas bir yer” sözleri ile başlıyor doktorlar işleme.

Gözüm, cerrahın, kıvrak hareketlerle hastanın boynundaki tümörü nasıl temizlediğine takılıyor. Tek hamlede, hiç çekinmeden, takılmadan, geriye dönmeden...

Hepsinin tek bir amacı var. O da masada yatan hastaya daha iyi yaşam şartları sunmak. Hasta uyanmış olabilir miydi? Kimse sinirlenmedi mi? Saatlerce süren ameliyatlarda içerde ne oluyor hiç merak etmediniz mi? O masada yatan bir yakınınızsa etmemeniz mümkün değil. Belki de masada siz yattınız...

Profesyonellik bu olsa gerek

İşine odaklanmış büyük bir sessizlikle boyundan çıkacak tümörün alınmasını hem merak, hem heyecan içinde bekliyorum.

Doktor Ahmet Varış ve Doktor Arif Ersoy, ameliyat öncesi yapılacak olan işlemlerden bahsetmişti ama görmek lazımdı. Riskli bir bölgede olan tümörü almak öyle kolay değildi.

İki profesyonel doktor, tümöre ulaştıktan sonra boyundaki kitle çıkarılıyor. Derin bir nefes aldıktan sonra, az risk alınacak şekilde farklı dikişlerle yara kapatılıyor, hastanın durumu kontrol altında.

Derin bir nefes, yüzler gülüyor

Doktorlarımız hasta için işlemlerini tamamladı. Hasta ameliyathaneden çıkmak için hemşireler tarafından son kontrolleri yapılırken, başarılı geçen bir ameliyatın ardından ekibin yüzü gülüyor. “Sonuç güzel olunca, ekip olarak bizde mutlu oluyoruz” sözleri ile ameliyathaneden çıkıyor Doktor Ahmet Varış ve Doktor Arif Ersoy.

Hasta sayısı çok olan bir bölüm Kulak Burun Boğaz

Başarılı geçen bir ameliyatın ardından, Kulak Burun ve Boğaz bölümü ile ilgili bilgilendiriyor bizi, Doktor Arif Ersoy. Operasyon çeşitliliği çok olan bir servis olan Kulak Burun Boğaz servisinde, haftanın 2 günü ameliyat, haftanın beş günü poliklinik yapılmakta. Bölüm doktorlarının yetersiz olduğu serviste, doktorlar nöbetlerini çevirebilmek için Mağusa ve Girne Hastanesi doktorlarından yardım alıyor.

Ersoy: Onkolojik operasyonlarda bize ait

Doktor Arif Ersoy, Kulak Burun ve Boğaz servisinin onkolojik başlı operasyonların da yapıldığını söyledi. Ersoy, küçük yaşta işitme kaybı yaşayan çocukların işitmesini yeniden kazandıran operasyonlarda yapıldığını 2007 yılından bu yana 40’a yakın başarılı operasyonlar gerçekleştiğini kaydetti.

Emekli Klinik Şefi Doktor Erol Şeherlioğlu desteği ile ameliyatların gerçekleştiğini ifade eden Ersoy, bölümde üst düzey cerrahi işlemlerin de yapıldığını belirtti.

2018 kayıtlı hasta sayısı 15-20 bin

Bazı servislerle ortak ameliyatların da yapıldığını ifade eden Ersoy, baş boyun, göz, genel cerrahi ile kanser ameliyatlarının da yapıldığını söyledi. Kulak, burun ve boğaz ameliyatlarının en sık yapılan ameliyatlar olduğunu belirten Ersoy, “Ameliyathane sayımız fazla olsa daha sık ameliyat yapma imkânımız olur. Eksiklerimiz, cerrahi çeşitliliği ve bu durum sayılarımızı etkiliyor. 2018 yılında kayıtlı muayene sayımız, 15-20 bin civarındaydı. Bu bölüm en yoğun servislerden biridir. Yatak sayımız yeterli, servise yapılan bağışlarla koğuş sisteminin artık kalkacağını düşünüyorum” dedi.

7 bine yakın işitme testi yapıldı

Kulak, Burun ve Boğaz servisinde bir diğer deneyimli Doktor Ahmet Varış’ta YENİDÜZEN’e konuştu.

Varış, 2018 yılında 869 yatılı hastaya hizmet verildiğini, ayrıca bu serviste ‘Odioloji’ biriminde işitme testleri yapıldığına vurgu yaptı. 2018 yılında yeni doğan işitme testlerinin 7 bine yakın yapıldığını belirten Varış, ortalama haftada 10-20 arası ameliyatlar yapıldığını kaydetti.

Hastalar ne dedi?

Gırtlak kanseri hasta yeniden konuşmasına kavuştu

Gırtlak kanseri olan konuşmasını yitiren Bekir Obuz, Lefkoşa Devlet Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra 1 yıl konuşamadı, konuşmasını sağlamak için ikinci kez ameliyat masasına yattı. Obuz, geçirdiği ikinci ameliyatın ardından konuşma kabiliyetini geri kazandı.

Obuz, kendine yeniden konuşma yetisini kazandıran Doktoru Arif Ersoy ve tüm personelden çok memnun.

Obuz: Hastane doktorlarına güvenin

Bekir Obuz, “Kanser tümüyle gırtlağımdan temizlendikten sonra, 1 yıl hiç konuşamadım. Yeniden konuşmam için ses protezi takıldı. Çok memnunum artık konuşabiliyorum, doktorlarımız hepsi süper ve hepsi çok ilgili. Hastane doktorlarına güvenin. “

Fotoğraflar Burçin Aybars