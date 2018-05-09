Gencay Eroğlu'nun adaylığı onaylandı

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, saat 14.00’te, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimde partinin Lefkoşa Türk Belediyesi için göstereceği başkan adayı konusunu değerlendirmek için toplandı

Toplantıda konuşan Serdar Denktaş, Okyay Sadıkoğlu'un kendisine adaylıktan çekilmek istediğini bildirmesi üzerine, adaylıkla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ve Gencay Eroğlu'na bu yönde teklif gördürdüğünü açıkladı.

Serdar Denktaş, "Bu seçimlerde ilk ve tek kadın aday amiral gemisini taşımayı kabul etmiştir" dedi ve Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylığını DP Parti Meclisi'nin onayına sundu.

Alkışlarla ve oybirliği ile Gencay Eroğlu DP'nin Lefkoşa Belediyesi Başkanı adayı ilan edildi.

Adaylığının ilan edilmesinin ardından Gencay Eroğlu şunları söyledi; "Tüm koşullar aday olmam için hazırdı. DP'nin liberal manifestosu beni etkiledi ve Sayın Serdar Denktaş'ın adaylık teklifini kabul etmiş oluyorum. İçimdeki sevda Lefkoşa'mıza hizmet verme sevdasıdır. Hep birlikte Lefkoşa'mızı daha iyi yönetmeye talibim ve hepinizden destek bekliyorum.

Uzun yıllar siyasetin içinde büyüdüm ancak gerek meslek hayatımda gerekse de özel hayatımda insana değer verip her şeye eşit mesafede olmaya çalıştım. Topluma hizmetin önemini yaşadığım ortam içerisinde öğrendim. Topluma hizmet benim yaşam şeklim haline gelmiştir. Kamu sektöründe yıllardır hizmet verdim. Her gencimizin devlet olanaklarından yararlanmasına çalıştım. Öğretmenlik yaptım, öğrencilerimizin en yeni bilgilere ulaşmasını sağlamaya çalıştım. Son genel seçimlerde özgürlükçü eşitlikçi manifesto yayınlayan Demokrat Parti dikkatimi çekti. Sayın Serdar Denktaş ile çok çalışmalarımız oldu. Teklif kolaylıkla reddedilebilecek bir teklif değildi benim için."