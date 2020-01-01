Genç Yetenekler Production’dan 2019’un son konseri LAÜ’de

Ersin Kaşif

Lefke Avrupa Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından organize edilen çok güzel bir geceye konuk olduk. Tamamen üniversite öğrencilerinin tüm geceyi planlaması muhteşemdi. 18 Aralık 2019 Çarşamba akşamı, Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu tamamen gençti. Orkestramızın ilk defa konser vereceği Lefke’de olmak, 2019 yılının son konserini çok kalabalık bir dinleyici kitlesi ile buluşarak yapmamız, bizler için çok önemli ve gurur verici bir gelişme.

Klasik eserlerin ağırlıkta olduğu repertuarımızı sevilen eserlerden seçtik ve aldığımız olumlu tepkiler bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Lefke bölgesinde bu tarzda konserlerin çok olmaması bir yana, özellikle dinleyicilerin üniversiteli öğrenciler olması bizler adına ayrı bir değer oldu. Orkestra olarak Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerine kısa zamanda ulaşma hedefinin çoğunu gerçekleştirdik. Lefkoşa, Mağusa, Girne, ODTÜ Kalkanlı Kampüsü ve son olarak da Lefke konser duraklarımız oldu. Tabii ki, gidilecek daha birçok noktamız, çıkılacak sahnelerimiz var. Güzelyurt ve İskele hedefler arasında başta geliyor. 46 genç müzisyenden oluşan orkestra, salon kapasitesine göre şekiller alabiliyor, küçülüp büyüyebiliyor. Elbette salon hiçbir şekilde konser için engel olmamalı. Senfonik müziğin gençler tarafından icra edilebiliyor olması, çok güzel örnek teşkil edebilmekte.

2020 Yeni Repertuar ve Yeni Konserler Yılı!

Her konser, yeni eserlerin katılması ile kendini yeniliyor. Artık dünyaca ünlü eserler seslendiriliyor. Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği, Johannes Brahms’ın Macar dansları bizlere uzak değil. Soprano Ayşe Güler Akın’ın solistimiz olduğu ünlü Napoliten’ler, günümüz Senfonik Klasik Rock tınıları artık gençlerimiz tarafından yorumlanabiliyor. En büyük gurur, işte bu güzel gençlerle birlikte müzik yapabilmek.

Orkestramızın Yeni Yıl Mesajı

Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası olarak, 2020 yılının Dünyamızın her yerinde savaşsız, şiddetsiz, hoşgörü duygularının yaşandığı bir yıl olması dileklerini paylaşıyoruz. 2020 yılında yeni konserlerde buluşmak üzere.