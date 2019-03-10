Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası Girne Sahnesinde

Ersin Kaşif

2018’in final konseri olan Cumhuriyet Gençlik Şöleni’nde sahne alan Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası, müzik yapmanın verdiği büyük keyifle, 2019 konser sezonunu güzel kentimiz Girne’de açıyor. 1. konserini ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’ndeki salonda gerçekleştiren orkestra, 2. konserini Lefkoşa’da Levent Kindergarten konser salonunda gerçekleştirmişti. Gençlik Dairesi’nin organizasyonuyla Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılmıştı ve orkestra bu güzel etkinlikte de açılış konserini gerçekleştirdi.

8 Mart 2019 Cuma akşamı Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası, yeni repertuarı ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. 45 genç müzisyenin oluşturduğu orkestra, klasik repertuarı ve klasik rock tarzı ile senfonik müzikte biz de varız diyerek dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Orkestranın repertuarı, diğer konserlerden farklı olarak solistlerin de katılımıyla zenginleşiyor.

Kuzey Kıbrıs’ın iyi seslerinden ve solistlerinden biri olan Ayşe Güler Akın, G. Bizet’in Carmen operasından bölümlerle sahnede olacak. Yine genç gitarist Ahmet Özkıraç elektro gitar solo ile sahnede olacak. Naciye Aşıksoy ve Dilan Iğdır da genç solistler olarak sahnedeler. Vivaldi’nin ünlü eseri 2 keman için konçertoda solistler Kardem Özdiken ve Nargiza Akunova solist olarak yer alacaklar.

ORKESTRA’DA KİMLER VAR;

1)Kemanlar; Safiye Piro, Asra Polili, Kardem Özdiken, Merve Antel, Tanem Özaygın, Deniz Süngü, Beliz Süngü, Arda Ankut, Kardelen Katrin, Ada Araz, Nargiza Akunuva. 2)Kemanlar; Gizem Miralay, Balın Öztuna, Eliz Keleşzade, Nelin Öztüccar, Alara Vurana, Beliz Akarı, İnci Vaiz, Aleyna Şahin, Sedat Çakır, Gülay Müderris, Müge Tahsin, Soner Kansel, Feray Karaismailoğlu.

Viyolalar; Dilan Baygün, Kaya İnkaya, Sevim Kutbay, İlayda Hürdeniz, Saldıray Özarı

Çellolar; Ceyda Köklüoğlu, Aytül Giritli, Recep Kökraf, Buse Soydan

Kontrabas; Mehmet Karalım, Piyano; Pelin Ece Acar Bateri; Ali Muharremoğluları, Gitar; Ahmet Özkıraç, Bas Gitar; Ahmet Cemiler Flüt; Meyrem Boran, Flüt; Şermin İyigün, Saksafon; Hazal Kamçı, Yağmur Selenge, Eylül Selenge

Solistler; Dilan Iğdır, Naciye Aşıksoy

Orkestra Şefi; Ersin Kaşif