Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası 2020 Yılına Hazırlanıyor

Ersin Kaşif

Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, 2020 yılında gerçekleştireceği konserler için yeni repertuarını çalışmaya başladı. Geçtiğimiz 2018 ve 2019 yıllarında birçok konsere imza atan orkestra, çok hızlı bir gelişimin ardından ilk yurtdışı konserini Türkiye’de gerçekleştirmişti. Türkiye’nin güzel kentlerinden Burdur’a konuk olan orkestra’nın repertuarı oldukça renkliydi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin davetlisi olarak Burdur’a giden orkestra, üniversite sahnesinde üç konser verdi. Repertuar seçiminde Klasik eserler yanında, etnik müzik ve folk müzik dallarından da seslendiren orkestra, özellikle senfonik olarak birçok müzik türünün çalınması konusunda dikkat çekiyor. Özellikle geçtiğimiz sene orkestranın yorumladığı Klasik Rock tarzında senfonik eserler de çok beğenilmişti.

Gençlik Orkestrası Lapta Kampı’nda

2019 yılının sonlarına yaklaştıkça, repertuar seçimini tamamlayan orkestra, yeni repertuarını çalışmak için bir orkestra kampı düzenledi. Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleşen orkestra kampı, üç gün sürdü. Yoğun bir çalışma temposunda gerçekleşen kamp, bir taraftan da gençlerin hareketli eğlence saatlerine de tanık oldu. Hem eğlenen, hem de yeni repertuarlarını çalışan orkestra, artık 2020 için sahneye çıkmaya hazır. Orkestra tamamen gençlerden oluşuyor ve tam anlamıyla bir gençlik orkestrası niteliğinde. Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinden seçilen müzisyen gençler, bu orkestrayı oluşturuyor. Orkestrada müzik öğrencilerinin yanında, amatör olarak enstrüman çalan gençler de var.

Renkli Bir Yeni Repertuar

Orkestranın yeni repertuarı yine çok renkli ve canlı müziklerden oluşacak. 2020 sahnesinde, Klasik Batı Müziği’nin dünyaca ünlü eserlerine yer verildi. Bunlardan bir tanesi de, Mozart’ın ünlü eseri “Küçük Bir Gece Müziği” olacak. Klasik Batı Müziği’nin ünlü eserleri yanında, Türk bestecilerin eserleri de yeni repertuarda çalınacak. Solistlerin seslendireceği ünlü opera eserleri yanında, orkestranın bir koro ile aynı sahneyi paylaşması hedefler arasında.