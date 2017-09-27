GENÇ YAŞTA, ÜZEN VEDA!..

Bu sabaha yakın, saat 04:00 sıralarında, Çatalköy’deki evinde rahatsızlanan ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan 32 yaşındaki Serdar ZEYİN, buradaki tedavisinin ardından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polis, 32 yaşındaki Serdar Zeyin’in ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldığını ve doku örnekleri alındığını, soruşturmanın da devam ettiğini açıkladı.