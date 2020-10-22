Genç vedası üzdü

Lefkoşa’da özel hastanede bir süredir tedavi gören 35 yaşındaki Çağlar Abohorlu, dün akşam yaşama gözlerini yumdu…

İnşaat Müteahhitleri Birliği eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi içinde aktif görevde bulunan merhum Şevket Abohorlu’nun oğlu 35 yaşındaki Çağlar Abohorlu, dün akşam hayatını kaybetti.

35 yaşında hayatını kaybeden Abohorlu’nun diyabet hastası olduğu, böbrek yetmezliği nedeniyle de bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.

Özel bir hastanede tedavi gören Çağlar Abohorlu, dün akşam hayatını kaybetti. Abohorlu’nun cenazesine, pandemi koşulları nedeniyle sadece ailesi alınarak, bu sabah defnedildi.