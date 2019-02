"Genç Sanatçılar" için başvurular 11 Nisan'da başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın başvuruları 11 Nisan tarihinde başlıyor.



Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular için son tarih 18 Nisan mesai bitimi olarak açıklandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre yarışmaya, önümüzdeki günlerde duyurulacak seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1984 ve 31 Aralık 2003 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.



ŞARTNAME KÜLTÜR DAİRESİ’NDEN ALINACAK



Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Şartnamesi, Kültür Dairesi’nden ve Daire’nin web sayfası www.kktckulturdairesi.com adresinden alınabileceği gibi kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

Katılım detayları şartnamede belirtilen ve konunun serbest bırakıldığı yarışmaya, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “alındı belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor. Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi. Başvurular esnasında, yarışmaya verilecek eserler yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.



BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK



Bu yıl 11.’si gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019”e, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul ediliyor. Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.

Önümüzdeki günlerde duyurulacak Yarışma Seçici Kurulu’nun saptayacağı yöntemle değerlendirilecek eserlerin, başarı ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçının yarışmada en az 2 eserinin sergileme almış olması şartı aranıyor.

Yarışmada verilecek mansiyon ve jüri özel ödülü için ise sanatçının en az iki eserinin sergilenmesi şartı aranmayacak.



GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ



Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2 bin TL’lik ve mansiyona da 750TL’lik para ödülü ile birlikte plaket de verilecek. Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği esere jüri özel ödülü verilecek. Jüri özel ödülünü alacak eserin sahibine de ayrıca plaket ve 500TL tutarında para ödülü verilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2019 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.