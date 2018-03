Genç piyanistler sahne alacak

Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kıbrıs Piyano Resitali, Cumartesi saat 19.30 da Bellapais Konser Salonu’nda yapılacak.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın himayesinde düzenlenecek resitalde, aralarında uluslararası ödüller kazanan ve festivallere katılanların da yer aldığı 14 genç piyanist sahneye çıkacak.

Piyano Sanatçısı Rauf Kasimov'un öğrencileri Suna Alsancak, Gökçen Mertoğlu, Onur Zaifoğlu, Pelin Ece Acar, Berke Özoğul, Saffet Soykal, İrem Bilen, Sylvana Hughes, Can Sakkaoğlu, Kayla Efetürk, Nihal İra Bozdağ, Melay Kısacık, Melissa Menika Gündüz ve Gülce Razı etkinlikte Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına çalacaklar.



Giriş ücreti 20 TL olan konserin biletleri Deniz Plaza, Best Seller Bookstore, Bellapais Office, Kybele Restoran ve konser gecesi girişten temin edilebilecek.