“Genç mimarlar yeni bir göz, yeni bir fikir demek…”

24 yaşındaki Ali Yamak, 2018’de Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Güzelyurt Meslek Lisesi’nde inşaat bölümünde okuduğunu da dile getiren Yamak, çocukluğundan beri resme ve çizimlere ilgili, yatkın olduğunu söylüyor.

“Ailem en başından beri mimar olacağımı biliyordu, benim merağım hep bu yöndeydi, hep bu mesleği istedim” diyor.

“Ben mesleğime sıkıca sarılırsam ve severek yaparsam ilgi ve talebin de o oranda artacağına inanıyorum”

Yamak, gayrimenkul danışmanlığı da yaptığını ifade ederek, şu anda bir kuruma bağlı olmadan mimarlık yaptığını söylüyor. “Bu süreçte kara kalem çizimlerimi de geliştirdim. Eğitimini de alarak, çizimde yeteneğimi daha da ileri seviyeye taşımak istiyorum” şeklinde konuşuyor.

Bir şirketten bağımsız olarak çalışmanın zorluklarından bahseden Yamak, “Maalesef insanlar yeni mezun olanlara karşı önyargılı, bizler daha bilgisiz ve tecrübesiz olarak görülüyoruz. Ancak bir başka bakış açısından da bakmalıyız, genç mimarlar da yeni bir göz, yeni bir fikir demek… Ben mesleğime sıkıca sarılırsam ve severek yaparsam ilgi ve talebin de o oranda artacağına inanıyorum” diyor.

Yüksek lisans eğitimini tamamlamayı hedeflediğini söyleyen Yamak, sözlerine şöyle devam ediyor: “İtalya’ya giderek mimari ve serbest el çizimi eğitimi almak istiyorum. Çok severek ve keyifle yaptığım bu meslekte kendimi geliştirmeyi, öğrenmeyi, tecrübe kazanmayı ve mimarlığa emek vermeyi umuyorum…”