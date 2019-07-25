Genç Kültürel Miras Elçileri aranıyor

Adadaki kültürel mirasların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürüten iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, Genç Kültürel Miras Elçileri aradığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Genç Kültürel Miras Elçiliği için 31 Ağustos’a kadar başvuru kabul edileceğini, elçilerin Kıbrıs’taki kültürel mirasın korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapan 18-35 yaş arası Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasından seçileceği kaydedildi.

Genç Kültürel Miras Elçilerinin, bütünlüğü, insan onuru ve insan haklarını; çoğulculuğun, ayrımcılık karşıtlığının, toleransın, adaletin ve eşitliğin öne çıktığı adil ve eşit bir toplumu savunması gerektiği kaydedildi. Elçilerin, karşılıklı kütür ve geleneklere saygı duyarak dayanışmayı savunan, ortak sorumluluk hisseden ve karşılıklı desteği savunan bir toplum için çalışmaya inanması gerektiği kaydedildi.

Genç elçilerin görevlerinin, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin sesi olmak, kültürel miras ve tarihi yapıların tanıtımı için gençlerle çalışmak, gençlerin Teknik Komitenin çalışmalarına katılımlarını sağlamak, sosyal medyada kültürel mirasla ilgili fotoğraf ve hikayeler paylaşmak ve belirlenen tarihi yapılara ziyaretler yaparak durumları hakkında Komiteye bilgi vermek olacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak bugün Mağusa’da Kale Pasajı’nda 16:00 ile 18:30 saatleri arasında ve 30 Temmuz Salı, Girne’de VillaggioTemplos’ta 17:30 ile 19:00 arasında bilgilendirme toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Başvurmak için adayların, İnstagram’da bir ile üç arası fotoğraf veya 30 saniyelik video, yorum kısmında da kendileri açısından kültürel mirasın önemini anlatması ve #oursharedheritage, #EuropeforCulture ve #TCCHYouthAmbassador hastaglarını kullanması gerektiği kaydedildi.

Başvuru için detaylı bilgiye http://tcchcyprus.com/dan erişilebilir.