Genç kadının tedavisi sürüyor
Mağusa’da dün Sema Otel önünde, bir aracın çarptığı yaya Abigail Abosede Komolafe’nin tedavisi sürüyor.
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Mağusa’da dün Sema Otel önünde, bir aracın çarptığı yaya Abigail Abosede Komolafe’nin tedavisi sürüyor.
Mağusa'da dün 10.40 sıralarında Sema Otel önündeki yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 yaşındaki Abigail Abosede Komolafe’ye araba çarptı.
Komolafe; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından, ilk müdahalenin yapıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde kontrol altına alınmıştı.
Mağusa Devlet Hastanesi’nden alınan bilgiye göre, yoğun bakımdaki genç kadının tedavisi sürüyor.
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