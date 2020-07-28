“Genç girişimcilerin artması çok önemli”

22 yaşındaki Nejla Macila, İngiltere’de Suç Bilimleri ve Sosyoloji bölümünü okudu. Bir hafta önce Küçük Kaymaklı’da Hidden Senses isimli giyim mağazasını açan Macila, yaşadıklarını paylaştı.

Yaklaşık bir senedir Kıbrıs’ta olduğunu ve kariyer girişiminde bulunmadığını ifade eden Macila, maddi ve manevi olarak zorlu geçen salgın dönemi sonrası açılımlarla, büyük bir risk alarak mağaza açmaya karar verdiğini söylüyor.

“Annemin de desteğiyle bir girişimde bulunduk”

Macila, zaten oldu olası kıyafet, giyim ve stil alanlarına meraklı ve ilgili olduğunu dile getirerek, “Annemin de desteğiyle bir girişimde bulunduk. Ekonomi şu anda iyi bir yerde olmasa da, giyim için mutlaka bir şeyler yaratıldığını düşünüyorum. Hem kadın hem erkek kıyafetleri üzerine, spor şık ürünler getirdik. Bu dönemde ürün temin etmek biraz zor olsa da, elimden geleni yaptım. Mağaza isminin Hidden Senses olma nedeni de, ‘gizli hisler’ anlamına gelmesinden yola çıkarak düşündük. Çünkü bir kıyafeti giydiğinizde, onun içinde nasıl göründüğünüzü düşünüyorsanız, o anki durumunuz ve hisleriniz de ona göre değişiyor…” diyor. Alışveriş yapmayı kendisinin de çok sevdiğini ekliyor.

“En büyük isteğim ise insanların bir kıyafetimizi giydiğinde bunu kendisine yakıştırsın, beğenerek giysin, kendisini mutlu hissetsin”

İnsanlarla iletişime çok önem verdiğini dile getiren Macila, “Buraya gelen kişilerin bir ürün alıp çıkmasını değil, sohbet edebilmesini, tavsiye ve fikir alabilmesini, tekrar geldiğinde güzel bir enerji alabilmesini istiyorum. Bir hafta önce açtığımız için hala ufak tefek eksikliklerimiz var, ama yine de birçok şeyi düzene soktuğumuzu düşünüyorum. Bu zaman alacak bir süreç. En büyük destekçim ailem… Annem, dayım, arkadaşlarım… En büyük isteğim ise insanların bir kıyafetimizi giydiğinde bunu kendisine yakıştırsın, beğenerek giysin, kendisini mutlu hissetsin” şeklinde konuşuyor.

Gençlerin hala ‘kendini bulmaya çalıştığını’ ifade ederek, genç girişimcilerin çok önemli olduğunu söylüyor. “Şu an Kıbrıslı gençler de üretmeye ve girişime başladı… Buna cesaret edilmesi çok önemli, umarım hepimiz istediğimiz başarıları elde edebiliriz…”