Genç girişimcilere destek devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, genç girişimcilere, üreticilere, iş yeri sahiblerine ve emekçi gençlere başlattığı ziyaretlerlerine devam ediyor. Üreten, girişimci ve emekçi gençlerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili bilgi alıp, geleceği birlikte planlamak için çalışmalarını sürdüren gençler, Mağusa ve İskele bölgesinden sonra bu kez de Lefkoşa ve Girne bölgelerinde iş yerlerini ziyaret etti. Lefkoşa'da 1956'dan bu yana hizmet veren Budak Pastanesi'ni ziyaret ederek, kurucu Resa Budak'ın torunu şu anki direktör torun Resa Budak ile konuşma fırsatı buldu. Gençlik Örgütün’ü temsilen ziyarete Genel Sekreter Hüseyin Aranır, MYK üyeleri Çağkan Kabataş, Bertu Dedeler, Feriha Tel, Gençlik Meclisi üyesi Hüseyin Aytaç ve Parti Meclisi üyesi Onur Olguner katıldı. Budak Pastanesi'nin özgün, lezzetli tatlıları ve dondurmalarıyla ilgili tarihi dinleyen örgüt temsilcileri, Resa Budak ve kardeşi Aras Budak'ın işletmeyi babalarından devraldıktan sonra yaşadıklarını ve gelecekle ilgili plan ve beklentilerini konuşup değerlendirdi. Surlariçi trafiği ve park yeri sıkıntıları ile ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu.

3 FARKLI KONSEPT BİR ARADA

CTP Gençlik Örgütü İkinci ziyaretini de Girne'nin yeni mekanı Food For Fit'e gerçekleştirdi. Food For Fit’in kurucusu ve direktörü Güran Ataker ile sohbet eden Gençlik Örgütü'nü bu kez Genel Başkan Şehan Tomgüsehan, Genel Sekreter Hüseyin Aranır, MYK üyeleri Barış Önel, Feriha Tel ve Gençlik Meclisi üyesi Hasan Kobat temsil etti. Fitness sporu yapan ve fitness yarışmalarına hazırlanmada beslenme konusunda sorunlar yaşayan Güran Ataker, incelediği ve araştırdığı 3 farklı konsepti bir araya getirdi. 'Food For Fit' markasıyla hem 'fit market' konsepti ile buzluk ve raflarda, sağlıklı ürünlere yer veriyor, alakart restaurant konsepti ile sağlıklı, lezzetli, hızlı ve uygun fiyata yemekler sunuyor, hem de çok yakında imalathanenin tamamlanması ile paket servis ve üyeliklere geçileceğini anlatıyor. Genç girişimcilerin aile desteği olmadan, ülkemizde iş yeri açmasının ve esnaf kredisi almasının zorluklarına da değinen Güran Ataker'e Gençlik Örgütü temsilcileri bu konuda politikalar üreterek, yeni fikirler ortaya koyma sözü de verdi.