GENÇ DOSTLARA VEDA…

Yıllar ne çabuk geçiyor… En yakınlarımızın kayıplarıyla anlıyoruz bunu…

Zaman değirmeni döndükçe, öğütüyor yaşamlarımızı…

Hırsların, özentilerin, kavgaların anlamsızlığını (sevdiklerimizle birlikte) toprağa gömüp; bildiğimiz yoldan yürümeye devam ediyoruz yeniden…

Yeni hırslar, özentiler kavgalar ve aptallıklar üreterek…

Bu yarı/buçuk adacıkta, kötü senaryolar eşliğinde oynanan oyunları; yaşamın değil, PARAnın kutsandığı anlayışları ve bu anlayışın getirdiği yıkımı, zamansız ölümleri izledikçe daha da derinleşiyor acım…

(Aşağıdaki fotoğrafta) sırtını döndüğü doğaya, biz çoktan dönmüşüz sırtımızı… “Kalkınma” adına, betona/asfalta boğarken oraları; geleceği de, bizim dışımızdaki yaşamları da tüketiyoruz…

Birileri “suni krizlerle” oyalarken bizi; biz cebimize düşecek PARA’nın rengiyle avunuyoruz…

O, böyle biri değildi…

Doğduğu Şubat kadar kısa yaşadı, ancak yüzyıllık bir iz bıraktı ardında…

Beş yıl önce, bir Şubat sonu yitirmiştik Yusuf (Barkut)u… Doğum gününe rast gelen günlerde… Her Şubat bitişinde doğum gününü kutluyorum; erken ayrılışını anıyorum acıyla…

O’nun gibi insanların çoğalmasını beklerken; Onlar, bu BARBARLIĞA dayanamayıp; azalıyorlar her geçen gün…

2015 Ağustos’unda, dostum, meslektaşım İzgü’yü; bir hafta sonra da, Dr. Zerrin Akalın arkadaşımızı yitirmiştik genç yaşta…

Sonra Filiz (Naldöven) ve geçtiğimiz Haziran, Hakan (Çakmak).

Geçen hafta, Hakan’ın yoğun bir çabayla hazırlayıp, yayınlanışını göremediği kitabının (Düşte Umut, Yürekte Sızı) tanıtımı vardı Belediye Tiyatrosu salonunda... Hakan, tahtalarını aşındırdığı o sahnedeydi yine; kitabı Fuaye’de… Üretmenin gururu vardı gözlerinde; yetiştiremediği projelerinin hüznü…

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Araştırma-inceleme dosyasını, 2016 yılında kaybettiğimiz Şair Filiz Naldöven’e ayıran Edebiyat ve kültür dergisi Arka Bahçe, yedinci sayısı ile okurlarına “merhaba” dedi.

Bu sayıda, Bedia Balses, Cengiz Beysoydan, Ceyhan Özyıldız, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Fatih Yalıner, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Gür Genç, Hüseyin Bahça, Hüseyin Ezilmez, Leyla Ulubatlı, M. Kansu, Mine Ömer, Mustafa Müezzinoğlu, Münür Rahvancıoğlu, Neşe Yaşın, Ruhsan İskifoğlu, Tamer Öncül, Tuğrul Sultanzade, Şirin Zaferyıldızı, Tüge Dağaşan, Yıltan Taşçı ve Zeki Ali; öykü, şiir, yazı, karikatür ve fotoğraf gibi farklı sanat dallarından eserleriyle yer aldı.