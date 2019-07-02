Genç bir ölüm daha
Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Önder Gülkan hayatını kaybetti.
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Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Önder Gülkan hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI
02.07.2019 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde, Mormenekşe'de sakin Önder Gülkan(E-26) yönetimindeki FE 096 plakalı salon araç ile seyrettigi sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak önce tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp iki takla attıktan sonra önü doğu istikametine doğru bakar şekilde durmuştur. Araç sürücü olay mahallinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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