Genç anne son yolculuğuna uğurlanıyor

Genç anne bugün Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Alayköy Türkeli yolunda dün öğleden sonra yönetimindeki araç ile yoldan çıkarak kaza yapan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden Sedef Sevgi Derin'in cenaze töreni bugün. Derin, ikindi namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.