Gemiyle geldiler yalanı: Çoğunluk hava yoluyla

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 1 Temmuz'dan 16 Ağustos'a kadar ülkeye gelen pozitif vakaların 66'sının deniz, 33'ünün de deniz yoluyla olduğunu açıkladı. O nedenle 'gemiyle seyahatlere sınırlama' ilan edildi. Oysa gerçek rakamlar bunun tam tersi çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı veriler, hava yoluyla gelen pozitif vakaların kat be kat fazla olduğunu gösterdi.



…

64 hava yoluyla ‘vaka’ hesapladık.

Deniz yoluyla 28.

14 vakanın ‘temaslı’ denerek kaynağı belirtilmedi.

6 da yerel vaka not ettik.



…

Limanları 1 Temmuz’da açtık.

Açılım değil, pandemi hastanesinin ihmal edilmesiydi esas sorun...

Güvensizlikti.

Tutarsızlıktı.

Kararsızlıktı.

Ekonomiydi.

Mali kaynakları işsiz ya da güvencesiz insanlara da yönlendirmek yerine, ortada talep yokken, kamuya ‘geriye dönük’ ödeme yapmak yönündeki seçim telaşıydı.

* * *

“Kapalı” günlerde toplum duyarlıydı.

Açıldık ve dağıldık.

Hükümet iyiden dağıttı.

2 Temmuz’da 3 Pozitif vaka vardı.

İlki gemiyle gelmişti, ikisi uçakla...

4 Temmuz’da tek vaka yine uçakla geldi.

Kazakistan uyrukluydu.

Sonra eşi de pozitif çıktı.

Birkaç gün vaka görülmedi, yap-boz kararlar alındı.

* * *

Tek tek baktım, gün be gün...

Sağlık Bakanı açıkladı.

Her vakayı, nereden ve nasıl geldiğini...

Sağlık Bakanlığı’nın sayfasında da var zaten…

Pozitif vakaların çoğunluğu uçakla geldi.

Peki niye bunun tam tersi açıklandı?

Sağlık Bakanlığı “toplama çıkartma” yapamayacak düzeyde mi?

Yoksa!

‘Gemiyle gariban geliyor, uçakla üst tabaka’ üzerinden ‘sınıfsal’ bir seçki mi var?



* * *



Toplumun travmaya ulaşan Covid-19 endişesine karşılık hükümete güvensizlik büyürken, böylesi büyük bir yalan ya da hesap hatası nasıl yapılabiliyor?





* ( Haber Kıbrıs Web Tv'de sabah Hüseyin Ekmekçi de güne bu hesapla başlamış; manzara çok açık aslında! Dün akşam Alpay Afşaroğlu uyarmıştı ilk, "Bu hesap tutmaz" diye... Keşke Bakanlar Kurulu da farkında olsa....)