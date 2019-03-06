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Gemiler halkın ziyaretine açılacak

Gemiler halkın ziyaretine açılacak

Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, bugün ve yarın halkın ziyaretine açılıyor.

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Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, bugün ve yarın halkın ziyaretine açılıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne Limanı’nı ziyaret edecek TCG Bora (P-338) hücumbotu ile Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek TCG Karpaz (P-1213) Karakol Gemisi’nin bugün ve yarın 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağını açıkladı.

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