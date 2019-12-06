Gemikonağı'nda iş kazası: 6 metre yükseklikten düştü

Gemikonağı'nda bir inşaatta 6 metre yükseklikten düşen 32 yaşındaki Enes Avag yaralandı. Polis Basın Bültenine göre, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışan Enes Avag (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralandı.

Avag, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.