Gemikonağı'nda iş kazası: 6 metre yükseklikten düştü
Gemikonağı'nda bir inşaatta 6 metre yükseklikten düşen 32 yaşındaki Enes Avag yaralandı.
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Gemikonağı'nda bir inşaatta 6 metre yükseklikten düşen 32 yaşındaki Enes Avag yaralandı. Polis Basın Bültenine göre, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışan Enes Avag (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralandı.
Avag, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, iş kazası
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