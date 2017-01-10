Polis, dün saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan 25 yaşındaki C.A.’nın tasarrufunda, gemide bulunan bir tır aracın dorsesi altına gizlenmiş vaziyette toplam 1541 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirdi.

25 yaşındaki C.A.’nın yanı sıra mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 24 yaşındaki H.Sve 33 yaşındaki S.A. da tutuklandı.

124 hap daha…

Polis Mesele ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, aynı gün Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde otlar içerisine gizlenmiş 124 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap daha bulunarak emare olarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.