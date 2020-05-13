Mağusa Limanı’nda bir gemide kaynak yapan iki işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa'da limanda açıkta demirli bulunan Anakin isimli yük gemisinde bulunan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Hassan YOUSSEF (E-23) ve Suriye uyruklu Hosin ALOTHMAN (E-26) gemi güvertesinde su ile temizlik yaptıkları sırada gemide bulunan kaçak elektrik akımına kapıldı.

Ağır sekilde yararlanan işçilere limanda sağlık ekipleri müdahale etti. Tekne ile limana çıkarılan şahıslara sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitiridi.