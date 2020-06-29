Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Mersin’den Girne Turizm Limanı’na gelen gemi yolcusu kadının ‘yüksek ateş’ şikayeti ile hastaneye, diğer yolcuların da karantinaya alındığını, tedbir maksatlı, söz konusu kadının bulunduğu geminin bugünkü seferlerinin, test sonucu çıkana dek durdurulduğunu belirtti.

Girne Turizm Limanı’na Mersin’den gelen gemide ‘yüksek ateş’ tespiti ile karantinaya alınan yolcu kadın ile ilgili, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür YENİDÜZEN’e konuştu.

Çaygür, gemide aralarında askerin de bulunduğu 19 kişinin Mersin’den ülkeye giriş yaptığını kaydetti. ‘Yüksek ateşi’ olduğu belirtilen kadın yolcunun ise 17 gün önce Mersin’de test yaptırmak için hastaneye gittiğini daha sonra vazgeçtiğini sağlık görevlilerine beyan ettiğini kaydetti.

Müsteşar Ali Çaygür, yolcunun tedbir amaçlı hastanede karantinaya alındığını, gemide bulunan diğer yolcuların da Girne’de karantina oteline yerleştirildiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan bilgide ise yolcu sayısının 15 olduğu var.

“Kadının bulunduğu geminin bugünkü seferleri, test sonucu çıkana dek durduruldu”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, karantinada tutulan yolcunun test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı kadının içinde bulunduğu geminin mürettebatının da gemide tutulduğunu ve bu gemi seferlerinin de test sonucu çıkana dek durdurulduğunu söyledi.

Mürettebatın adaya inişine izin verilmediğini anlatan Çaygür, normal prosedürün zaten bu yönde olduğunu belirtti.