Gemicioğlu yarın uğurlanacak

Eczacılık, kimyagerlik, patolojist, mikrobiyolojist ve DNA uzmanı ,birçok laboratuarın kuruluşuna öncü olarak büyük işlere imza atmış bilim adamı 93 yaşındaki Mehmet Eyüp Gemicioğlu, dün akşam yaşamını yitirdi.

Çalışmalarıyla Kıbrıslı Türk olarak tıp dünyasında ülke tarihine adını yazdıran Mehmet Gemicioğlu, dün akşam Lefkoşa’daki evinde ölü bulundu.

İş hayatında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne de büyük emek veren Gemicioğlu, yarın saat 14.00’te düzenlenecek törenin ardından İsmail Safa Caminde kılınacak ikindi namazından sonra defnedilecek.