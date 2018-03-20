“Gemi yavaş yavaş su almaya başladı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Yalova, bu sezon istediği performansı pek gösteremedi. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Cenk Berkalp, son olarak ligin son sırasında bulunan Ozanköy karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından YENİDÜZEN’e son durumu değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, yaptığı değerlendirmede geminin su aldığını aktararak, takımı bu durumdan kurtarmak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Berkalp: “Ya kurtulacağız, ya da boğulup gideceğiz”

Yalova teknik direktörü Cenk Berkalp, gelinen aşamada puan kaybetme lükslerinin olmadığını kaydederek, bir an önce toparlanmaları gerektiğini söyledi. Cenk Berkalp; “Sezon başından bu yana cezalı olmamız, aldığımız kötü sonuçlar ve bunun neticesinde ligdeki konumumuzdan dolayı takımda moraller oldukça kötü durumda. Kazanmamız gereken maçlardan puan kayıpları yaşayınca ister istemez moral olarak çöküyorsunuz. Bizler için çember daralıyor. Artık puan kaybı yaşama lüksümüz kalmadı. Gemi su almaya başladı. Ya kendimizi kurtaracağız, ya da boğulup gideceğiz” dedi.

“Bazen de şanslı olmanız gerekiyor…”

Teknik direktör Cenk Berkalp, Ozanköy maçına iyi başladıklarını ancak gelen iki gol sonrasında takımının moralinin bozulmasına neden olduğunu söyledi. Cenk Berkalp; “Ozanköy maçına çok iyi başladık. Benim takımın başına geldiğimden bu yana takım en iyi performansını gösterdi diyebilirim. İlk 20-25 dakika bizim için çok iyiydi. Gol atmak için her şeyi yapıyorduk. 25’inci dakikada duran toptan şanssız bir gol yedik. Biz toparlanmaya çalışırken bir anda savunma arkasına atılan top sonrasında rakibimiz 2’nci golünü buldu. O dakikadan sonra işler bizim için çok zorlu hale gelmişti. Takımı toparlamaya çalışsak da bizim için gelen iki şansız gol moralimizin iyice bozulmasına neden oldu. Futbol böyle bir oyun, bazen de şanslı olmanız gerekiyor. Rakibimiz, haklı bir galibiyet aldı. Onları kutluyor, kalan süreçte onlara başarılar diliyorum” dedi.

“Bizim görevimiz oyuncuları motive etmektir”

Deneyimli teknik adam, takıma bir günlük toparlanma izni verdiğini, bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Berkalp; “Gelinen bu aşamada herkese çok iş düşüyor. Biz her maçımızı deplasmanda oynuyoruz. Geçmişte neler yaşandığını anlatacak değilim ancak, bir takımın her maçını deplasmanda oynaması, futbolcuların motive olması açısından çok zordur. Ozanköy mağlubiyetinden sonra oyuncularımıza bir günlük dinlenme izni verdik. Eğer, morali bozuk bir takımı hiç dinlendirmezseniz, kafasını dağıtmasına fırsat vermezseniz, işler daha da zorlaşır ve yavaş yavaş takım hem moral olarak çöker, hem de istediğiniz neticeler gelmez. Teknik heyet olarak bizim görevimiz oyuncuları motive etmektir. Bir günlük iznin ardından bugün çalışmalarımıza başlıyoruz. Sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Yolun sonu değil, önümüze bakmamız lazım…”

Yalova teknik patronu Berkalp, Ozanköy maçında alınan mağlubiyetin sadece işlerini zorlaştırdığını, önlerindeki maçlara bakıp, zor olan bu süreçten çıkmaları gerektiğini ifade etti. Deneyimli teknik adam; “Ozanköy maçında kötü bir yenilgi aldık. Bu yenilgi sadece işimizi sonlandırdı. Bir an önce toparlanıp önümüze bakmamız lazım. Bu hafta çok zor bir Yeni Boğaziçi maçımız var. Rakibimiz de bizimle aynı durumda. İki ekip de maçı kazanmak için mücadele verecektir. Bu maçı mutlak suretle kazanmak istiyoruz. Bu maçta eksiğimiz olmayacak. Mahmut da bu hafta bizimle birlikte olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz” şeklinde konuştu.