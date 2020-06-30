Gemi seferlerinde de ‘sınırlı yolcu’: Günde 150 kişi

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan ülkeye girişler, Girne Limanı’nda da ‘sınırlı yolcu’ ile gerçekleşecek.

Bakanlık, Girne Limanı’ndan yarından itibaren her gün 150 yolcunun ülkeye giriş yapabileceğini açıklandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Her iki acenteye de günlük 75’er yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Yani deniz yolu ile günde 150 yolcu gelecek” dedi.

Mağusa Limanı’ndan yolcu taşıması yapılmayacağını ifade eden Atakan, ilk etapta sadece Girne Limanı’nın kullanılacağını belirtti.

“Gemi seferleri zaten devam ediyordu aynen seferleri tır ve yük getirimi devam edecek. Her iki acenteye de günlük 75’er yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Yani deniz yolu ile günde 150 yolcu gelecek” diyen Atakan, Limanda her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alındığını kaydetti.