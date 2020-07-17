"Gemi personeline PCR yapılmadı"

Mağusa Limanı’na dün sabah gelen yük gemisinin çalışanlarına, Bakanlar Kurulu kararına rağmen Covid-19 testi yapılmaması endişe yarattı. Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama alınamazken, YENİDÜZEN’in üst düzey kaynaklardan edindiği bilgide “Gemiden inilmediği için test yapılmamış olabileceği” ifade edildi.

YENİDÜZEN- ÖZEL



Türkon isimli Türkiye Cumhuriyeti’ne ait konteynır gemisinin, İzmir, Mersin, Ashdot ve Haifa limanlarından sonra Mağusa Serbest Limanı’na geldiği, gemidekilere ise test yapılmadığı ileri sürüldü.

YENİDÜZEN’in üst düzey yetkili bir kaynaktan, “Sağlık Bakanlığı personeli, gemi personeli karaya inmediği ve gemide kaldığı için bu şekilde bir uygulamanın uygun olduğunu düşündü” şeklinde açıklama yapıldı.

Gelen gemi, uçak ve benzeri gelişlerin PCR testine tabi tutulması konusu Sağlık Bakanlığı uhdesi ve kontrolünde olduğu vurgulandı.

İddialarla ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Temel Sağlık Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa’ya gün boyu ulaşılamazken, YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Serbest Limanı Müdürü Hasan Curcioğlu, limana gelen ve tahliye yapılan gemilerin Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında olduğunu, kendi alanında olmadığını söyledi.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nde, Müdürün aylar önce emekliliğe ayrılması sonrası hala atama yapılmadığı öğrenilirken, Mağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Mehmet Besmel, konu ile ilgili bilgi veremeyeceğini ve açıklama yetkisi olmadığını kaydetti.

“Gemiden inmedikleri için yapılması gerek görülmedi”

YENİDÜZEN’e üst düzey bir kaynak şunları söyledi: “Gelen gemiler, gelen uçaklar vs bu taşıtlarla gelen herkesin PCR testine tabi tutulması konusu Sağlık Bakanlığı uhdesi ve kontrolündedir. Liman Başkanlığı görevlileri ve kılavuzlar limandaki Sağlık Bakanlığı görevlilerini bilgilendirdi. Ancak ilgili görevliler test yapılmasına gerek yok dedi. Anladığımız kadarı ile Sağlık Bakanlığı personeli gemi personeli karaya inmediği gemide kaldığı için bu şekilde bir uygulamanın uygun olduğunu düşündü. Bu konuda tek yetki ilgili bakanlıkta olduğu için bizim (liman başkanlığının) görevi sadece bilgilendirmektir” şeklinde açıklama yapıldı.

Gemidekilere test yapılmadı

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, Türkon isimli Türkiye Cumhuriyeti’ne ait konteynır gemisi, İzmir, Mersin, Ashdot ve Haifa (İsrail) limanları sonrası dün sabah 6’da Mağusa Limanı’na geldi. Bu gemide bulunan kişilere test yapılmadığı iddia edilirken, Bakanlar Kurulu kararına göre KKTC bayraklı gemiler ve Bandırma gemisi dışında gelen tüm gemilere test yapılması gerektiği de eklenildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililere ulaşılamadığı için bilgi alınamadı.