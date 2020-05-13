Mağusa Limanı’na demirleyen bir gemide elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki işçinin ölümüyle ilgili kaptan H.A.’nın (E-56 ) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçundan tutuklandığı açıklandı.

Suriye ve Mısır uyruklu iki genç işçi önceki gün Anakin isimli gemide suyla temizlik yaptıkları sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

Hatırlanacağı üzere dün saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa'da limanda açıkta demirli bulunan Anakin isimli yük gemisinde bulunan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Hassan YOUSSEF (E-23) ve Suriye uyruklu Hosin ALOTHMAN (E-26) gemi güvertesinde su ile temizlik yaptıkları sırada gemide bulunan kaçak elektrik akımına kapılmıştı.

Ağır sekilde yararlanan işçilere limanda sağlık ekipleri müdahale etmişti. Tekne ile limana çıkarılan şahıslara sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirmişti.

Bu arada dün YENİDÜZEN'e konuşan Gemi Acentesi ve Armatörler Birliği Başkanı Yıltan Özkıraç, 12 kişinin de içinde bulunduğu ‘Anakin’ isimli geminin 24 Ekim 2019 tarihinden bu yana Mağusa Liman’ı içinde kayalıklara bağlı olarak bulunduğunu anlattı.

Özkıraç, 7 aydır geminin içinden kimsenin inmediğini, iş yapmaya gelen insanların öldüklerini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Özkıraç: “Bazı şeyler artık konuşulmalı”

Yıltan Özkıraç, ölen iki kişinin gemide temizlik yaptıkları esnada kaçak elektrik akımına kapıldıklarını, ‘Anakin’ isimli geminin bakımda olduğunu ifade etti. Ölenlerle birlikte gemide 12 kişinin kaldığını kaydeden Özkıraç, “Bazı şeyler artık konuşulmalı. Bu insanlar iş yapmaya geldi ve 7 aydır geminin dışına çıkmadılar. Bu insanların dışarıya çıkması için Sağlık Bakanlığının muhacerete bilgi vermesi gerekir. Bu olay bu kadar basit olmamalı. Bu durumda olan başka gemilerde var. Aylardır gemide yaşayan bu insanlar gemiden dışarıya adım atamadı.”

“Acil durumlarda bazı yerlere ulaşmak mümkün olmuyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Özkıraç, geminin kaptanının saat 14.19 sıralarında arayarak acil durum olduğunu ve acil yardım çağırdığını söyledi. Bu tarz olaylarda, Sağlık Bakanlığı’nın talimatı olmadan müdahale yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Özkıraç, muhacerete bilgi verildikten sonra onay alınması halinde müdahale yapılabileceğini söyledi.

Özkıraç, “Yardım çağrısını alır almaz devreye girdik. Ambulans 15-20 dakika sonra geldi. Ölenlerde insan oldukça üzgün ve gerginiz, bu şartlarda bekleyen başka gemiler var içinde aylarca bekleyenler var ve çıkışlarına izin verilmiyor. Ölenler çok gençti, bu gemilerle ilgili giriş çıkışlar Sağlık Bakanlığı, müsteşarına bağlı. Bunlara ulaşmak oldukça zaman alıyor” dedi.

Polis Basın Subaylığı bu sabah iki işçinin ölümüyle ilgili kaptan H.A.’nın (E-56 ) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma suçundan tutuklandığı açıkladı.