“Gelişen bir dünyada tercümanların önemi büyük”

Dila ŞİMŞEK

Tercüman Ali Üncü, Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘bir dilci’ olmanın zorluklarını anlatıyor, tercümanlığa gereken önemin verilmediğini kaydediyor.

Ali Üncü Pratik Dil ve Çevirmenlik Merkezi sahibi ve çevirmen 32 yaşındaki Üncü, tercümanların haklarını koruyacak ‘bir birliğe’ ihtiyacı olduğuna işaret ediyor.

Doğancılı Üncü, ailesinin 1997’deki ekonomik krizden etkilenmesi üzerine onlarla birlikte Avustralya’ya göç ederek bir süre orada yaşamış. Lise çağında Kıbrıs’a dönen Üncü, dil üzerine okuyup tercümanlıktan mezun olmuş. “Tercüman asteğmen olarak görev yaptım. Sonrasında ise GAÜ’de çeviri yöneticiliği yaptım ve eğitim verdim. Bu sürede ise eğitim almaya da hep devam ettim. Şu anda ise orta doğu üzerine bir tez yazıyorum” diyor.

“Adamızda ne yazık ki ‘ben İngilizce biliyorum tercümana gerek yok’ algısı vardır”

Avrupa Birliği Proje Destek ofisinde ardıl ve simultane tercüme yapan Üncü, sonrasında ise kendisine ait olan ‘Ali Üncü Pratik Dil ve Çevirmenlik Merkezi’ni kurduğunu söylüyor. “Meslektaşlarım da burada freelance olarak çeviri yapıyor. Tercümanlığın ve dil öğreniminin önemini vurgulamak adına böyle bir merkez açtım. Adamızda ne yazık ki ‘ben İngilizce biliyorum tercümana gerek yok’ algısı vardır. Ama bunu kırmamız gerekiyor çünkü önemli olan bir dilden diğer dile doğru aktarım yapmaktır” şeklinde konuşuyor.

“Ne yazık ki devlet bizim haklarımıza sahip çıkmıyor”

Üncü, “Bu kadar mezun olmasına rağmen ne yazık ki kendi mesleğini icra eden tercüman sayısı çok azdır. Ne yazık ki devlet bizim haklarımıza sahip çıkmıyor. Bizim yaptığımız çevirileri bir noter onaylamadıkça kabul etmiyor. Ancak bizler bu devletin okullarından mezun olup diploma almış çevirmenleriz ve diğer ülkelerde çevirmenin imzası esas sayılır. Bizde maalesef böyle bir şey yok ve işlerimize engel oluyor” diyor.

“Globalleşen dünyada tercümanların önemini herkesin kabul etmesi ve fark etmesi lazım”

Tercümanların bir birliğinin olmasına ve haklarını korumak adına bir şeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Üncü, “Bu tarz şeylerde biraz da devletin yönlendirmesi gerekiyor. Globalleşen dünyada tercümanların önemini herkesin kabul etmesi ve fark etmesi lazım. Yani şu anda devlet dairelerinde, mahkemelerde, polis karakollarında ne yazık ki çok büyük tercüman eksikliği yaşanıyor” diye devam ediyor.

“Yetkili kişilerin gelişen bu dünyada ne kadar ihtiyaç duyulan bir meslek grubu olduğumuzun farkına varmalı”

Üncü, sözlerine şöyle devam ediyor: “Açtığım merkezde 30 saatlik bir ders imkanı oluşturdum ve gelen kişilere bireysel ders vererek, bir ayda veya en fazla 3 ay içinde, kendi seçtikleri saatlerde ders veriyorum. İsteyen kişilere ise beş kişilik, kendi çevrelerinden, tanıdıkları insanlarla ders alma şansı da sunuyorum. Ülkedeki tercümanlar ne yazık ki işlerini yapabilecekleri ve bundan para kazanabilecekleri düşüncesini yitirmiş durumda. Yetkili kişilerin gelişen bu dünyada ne kadar ihtiyaç duyulan bir meslek grubu olduğumuzun farkına varmalı”