Geliri böbrek hastalarına

Cinematheque 31 Ocak 2017 akşamı Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştireceği film gösterim gelirini Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hemodiyaliz Organ Nakli ve Poliklinik düzenlemesinde kullanılmak üzere “Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği”ne bağışlayacak.

Cinematheque kurucularından Işın Ramadan Cemil ve Fatma Özok yaptıkları açıklamada “31 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz film gösterim gelirini Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Hemodiyaliz Bölümü Organ Nakli ve Poliklinik Düzenlemesinde kullanılmak üzere, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışlama kararı aldık. Cinematheque olarak, film gösterim gelirlerinin yardım amaçlı olduğunu biliyorsunuz. Bu yardımların en doğru yerlere doğru zamanda gitmesi de bizim için önem arzediyor. Çalışmalarına başlanılan Hemodiyaliz Bölümü Organ Nakli ve Polikliniğinin düzenlenmesi, organ ve makine bekleyen diyaliz hastalarına bir an önce hizmet vermesi için biz de çorbada tuzumuz bulunsun dedik ve Cinematheque ekibi olarak “Kızarmış Yeşil Domatesler” filminin gelirini Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne yapmaya karar verdik” diyerek, Kıbrıs Halkının bu konularda duyarlı olduklarına ve kendilerini yalnız bırakmayacaklarına inandıklarını ifade ettiler.