“Gelin çalışma yapın daveti göndermedik”

Katıldığı canlı yayın programında karantinasız gelişlerle ilgili işaret edilen Marina projesi hakkında bilgi aktaran Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “İhaleyi kazanan ikinci şirkete gelin teknik çalışma yapın daveti göndermedik” dedi.

İlgili şirkete, gelip çalışma yapmasına yönelik bir daveti olmadığını kaydeden Aktuğ, gelen şirket yetkilileri ile de görüşmediklerini belirtti.

Hükümet ile şirket arasında projeye ilişkin yapıldığı ifade edilen bu gelişi değerlendiren Aktuğ, “Bu ikinci bir şirket, devlet, hükümetle görüşmek istemiştir, bu da doğaldır, bunu yadırgamıyoruz. Son noktaları devletle görüşebilirler.” dedi.

İhale süreciyle ilgili bilgi aktaran Aktuğ, “Belediye olarak ülkenin en önemli yerlerinde, Kıbrıs’ın incisi olan bir bölgedeyiz. Geçmişte ihalelere çıkıp da alamayan bir belediye olarak yatırımın önemini biliyoruz. Aralık ayında Marina projesini aldık, o dönem yaptığımız görüşmelerde meclisin de belediyenin de onayını alarak ihaleye çıktık.

İhale değerlendirme kurulu toplantısı da yapıldı. İhaleye 2 güzide şirket katıldı. Ülkede parmağımızın altına saklanmadan doğruları söylemeliyiz. Ambargo altındaki ülkede bu yatırım en muazzam girişimlerden biridir. İki şirket bu proje için yapıldı. 14 Şubatta bunu değerlendirdik.

Birini ve ikinci geleni kamuoyu ile paylaştık.” dedi.

Aktuğ, her iki şirketin de ihaleye devam edeceğine yönelik teminat verdiğini belirterek, “O dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri araya girdi, yazılı bildirimle sözleşmenin imzalanabileceğini belirttiler ve bu arada da pandemi dönemi araya girdi. Seçim, Meclis’te geçen karar ile 11 Ekime ertelendi. Biz yine ihale komisyonunu toplayarak sözleşme tarihini 26 Haziran olması kararına vardık, bu öngörüyü her iki şirkete mail yoluyla 18 Mayıs’ta bildirdik. Bu durumdan dolayı teminat mektuplarını yeniden uzatarak bize elektronik posta ve normal posta ile bize ulaştırdı. Bizim sürecimiz yatırım adına doğruları yaparak devam etti.” şeklinde konuştu.

“Biz bu şirkete gelin teknik çalışma yapın daveti göndermedik”

Aktuğ, açıklamasında özetle şunları ifade etti:

“Dün de ben açıklama yaparak 26’sına dek süremiz olduğunu, bunu birinci gelen şirketin imzalayabileceğini, imzalamazsa ikinci gelen bir diğer değerli diğer şirketin imzalayabileceğini belirttim. Bu süre devam ederken bizim 2.şirketi davet etmemiz etik ve yasal değil. Gönderdiğimiz mailde özetle yazan; sürecin başından ve ardından çıkan kararlardan dolayı şirketlere bildirim yapılmış ve teminatlarını uzatma bildirimidir. Biz bu şirkete gelin teknik çalışma yapın daveti göndermedik. Onlar zaten önceden bu çalışmayı yapmış ve atmışlardır.

Ünal beyle görüşmelerini şuna bağlıyorum; ikinci bir şirket, devlet, hükümetle görüşmek istemesidir. Bu da doğaldır, bunu yadırgamıyoruz. Son noktaları devletle görüşebilirler. Ama ne bizim bir davetimiz oldu, ne de geldiklerinde görüşmemiz oldu. Bu tarihe dek ihaleyi kazanan ilk şirket imza koymazsa, bu ikinci şirket imza koyacak.

Hafta sonu olayıyla ilgili ne şahsımın ne de belediyenin ilgisi yoktur. Şirketin veya özel uçağın gelmesi konusu bizim konumuz değil.”

“Bizi siyasi çatışmalara kimse itmesin”

“Salgından çok etkilenen bir bölgeyiz, gelen kişiler Lapta bölge sınırları içindeki bir otelde konaklamadılar. Bu gibi soruları benim yanıtlamam çok doğru değil, muhatabı ben değilim, yanıt vermem yanlış olur… Niye geldikleriyle ilgili, ne gelişleri, ne de burada yaptıklarından bilgi sahibi değiliz.

Tabi ki hükümet onlarla veya onlar hükümetle görüşmek isteyebilir ama bizim bir bağlantımız yoktur. Tek gayemiz özelde bölgemize, genelde ülke turizmine bu yatırımı kazandırmaktır. Bu yatırımın bu spekülasyonlarla gölgede kalmasını veya başka noktaya taşınmasını uygun görmem. Bizi siyasi çatışmalara kimse itmesin. Biz bu projeyi yasal zeminde götürmeye devam edeceğiz. Bu güzel yatırımı bir basın toplantısı ile de tanıtacağız.”