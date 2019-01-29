Geleneksel ödüllere aday gösterildi

Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 65’inci yapılacak olan Gilette Yılın Sporcusu Ödülleri’nde ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu da aday gösterildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Milli Takımı ile 4x100 metre branşında Avrupa ikinciliği başarısı gösteren Yiğitcan Hekimoğlu, geleneksel ödüllerde takım arkadaşları ile birlikte “Yılın takımı” kategorisinde aday gösterildi.

Önemli rakiplere karşı yarışacak

Yapılan açıklamada geleneksel ödüllerin resmi internet sayfasında oy kullanımının sınırsız olduğu ve 7 farklı kategoride ödüllerin verileceği belirtildi.

Yiğitcanlı Türkiye’nin kendi alanında ise önemli rakipleri söz konusu. Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan Akhisarspor, Euroleague’de Final-four oynayan Fenerbahçe Basketbol Takımı, Eurocup şampiyonu Darüşşafaka, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonu Vakıfbank Voleybol takımı.