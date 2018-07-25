Geleneksel ödüller veriliyor

Yenidüzen Gazetesi tarafından 21 yıldır gerçekleştirilen ve ülke sporuna önemli bir motivasyon kaynağı olan Yılın Spor Ödülleri’nde ödül töreni bu akşam yapılacak. Geride bıraktığımız 2017 yılında birçok spor branşında başarılı olan isimler arasından belirlenen adaylar için yaklaşık üç aylık bir sürede gerek kupon yayını gerekse SMS ile siz okuyucularımız oylarını kullandı. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde belirlenen adaylar arasında birincileri her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirledi.

İlginize teşekkür ederiz

Yenidüzen Geleneksel Yılın Spor Ödülleri’ne her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız kullandıkları oylarla büyük ilgi gösterdi. Beş kategoride yer alan 25 aday arasında bu yıl ilk kez uygulamaya konulan SMS oylamasına, geleneksel kupon oylaması kadar ilgi göstermiş olmanıza teşekkür ederiz.

Özel ödüller

Her yıl olduğu gibi bu yıl da oylama ile belirlenen birincilerden ayrı olarak özel ödüller de takdim edilecek. Gecede Polatpaşa Lisesi’nde öğrenim gören ve spor sevdalısı İsmail Karadağ’ın yanı sıra geçtiğimiz yıl Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarışan atlet Yiğitcan Hekimoğlu ile Galatasaray altyapısında yıldızı parlayan Ahmet Sivri’ye özel ödül takdimi yapılacak.

Ödül töreni bu akşam

Yenidüzen Gazetesi’nin 21 yıldır gerçekleştirdiği Yılın Spor Ödülleri’nde ödül töreni bu akşam gerçekleştirilecek. Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alacak olan gece saat 20.00’de başlayacak. Beş kategoride yer alan 25 adaya birer anı plaketinin takdiminin yanı sıra oylama sonunda birinci olan isimler gecede açıklanacak.