Geleneksel Mart 9’u şenlikleri yarın

Geleneksel Mart 9’u kutlamaları yarın Mersinlik Piknik Alanı’nda yapılacak.



Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Öztaş şenlikte baharın gelişinin kutlandığını ve şenliklerin 1974 öncesinden günümüze kadar gelen bir gelenek olduğunu belirtti.



Öztaş, “Mart 9’u Geçitkale ve bölge halkı için vazgeçilmez bir geleneğimizdir. Bugün, Türk dünyasında Orta Asya'dan Adriyatik’e kadar geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak kutlanıyor. 1974’ün çok öncesinde Kıbrıs’ın güneyinde de kutlanan Mart 9’u özellikle Larnaka’ya bağlı Türk köylerinde gerçekleştiriliyordu. Bu gelenek 1974 sonrası kuzeye taşınmış ve bugün halen aynı coşku ile kutlanmaktadır” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, Mart 9”u şenliklerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ve Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin de katılmasının beklendiği belirtilerek, bölge halkına çağrı yapıldı.