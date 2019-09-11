Geleneksel kupa Çetinkaya’nın

Bu yıl 33’üncü kez düzenlenen KTSYD Kupası’nın sahibi Çetinkaya oldu. Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya arasındaki mücadeleyi 3-1’lik skorla Çetinkaya kazandı ve kupanın da sahibi oldu

KTSYD Kupası’nda karşılaşmanın ilk yarısı Merit Alsancak Yeşilova üstünlüğü ile tamamlandı. Alsancak ekibi karşılaşmanın 17’nci dakikasında yeni transfer Mbah ile öne geçerken bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü Çetinkaya’ya kaptırdı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve her futbol sezonu öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası 31 Ağustos Cuma günü sahibini buldu. Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Merit Alsancak Yeşilova arasındaki mücadeleyi kazanan taraf 3-1’lik skorla Çetinkaya oldu.

33’üncü kez düzenlendi

1983 yılında kurulan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen KTSYD Kupası, bu yıl 33’üncü kez gerçekleştirildi. Kupada yer alan takımlardan Çetinkaya daha önce bu kupayı 1995 yılında kazanırken, Merit Alsancak Yeşilova hiç kazanmadı. İlk ciddi sınav niteliğindeki karşılaşma Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer aldı, futbol severler ve iki takım taraftarları yanı sıra spor ve siyaset dünyası kupaya ilgi gösterdi.

İlk yarıda Yeşilova üstünlüğü

KTSYD Kupası’nda karşılaşmanın ilk yarısı Merit Alsancak Yeşilova üstünlüğü ile tamamlandı. Alsancak ekibi karşılaşmanın 17’nci dakikasında yeni transfer Mbah ile öne geçti. Elde ettiği gol şanslarını filelerle buluşturamayan Yeşilova karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Çetinkaya geriden geldi

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise skor üstünlüğünü ele geçiren taraf Çetinkaya oldu. Sarı kırmızılı ekip 67’nci dakikada yeni transfer Toykan Hacet’in golü ile öne geçerken, kazanılan penaltı atışını bir diğer yeni transfer Felix Obada filelerle buluşturarak Çetinkaya’ya 2-1’lik skor üstünlüğü sağladı. Maçın 90+2’nci dakikasında ise Çetinkaya’nın denemeye aldığı yabancı oyunculardan Samuel kaydettiği golle takımına 3-1’lik galibiyeti getiren isim oldu.

Ödüller verildi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde maçın adamı spor yazarlarının oyları ile Çetinkaya futbolcusu Toykan Hacet oldu. Hacet’e ödülünü KTSYD Başkanı Burhan Gürkan verdi, hakemlere anı plaketlerini Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan takdim ederken, ikinci Merit Alsancak Yeşilova ve kupa şampiyonu Çetinkaya’ya madalya ve ödüllerini Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Ersin Tatar birlikte takdim etti.